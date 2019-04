"Mopojen virittäminen on todella tavallista – Vain yksi mopo kymmenestä on täysin virittämätön", kertovat äänekoskelaisnuoret

Äänekosken kaupungin, Valtran sekä paikallisten mopoharrastajien yhteistyössä järjestämät Mopomiitti-tapahtumat ovat kehittyneet Äänekosken Moottorikerhon ja paikallisten nuorten yhteistyöksi. Moottorikerho on perustanut tiloihinsa Rautatienkadulle mopopajan. Pajassa on paikallisten yritysten lahjoittamat työkalut. Nuoret voivat rassailla kulkupelejään ja viettää aikaa yhdessä. Paikalla kerhon jäsen neuvoo nuoria huoltopuuhissa.

Äänekosken Moottorikerhon hallituksen jäsen Sami Kalliokoski kertoo, että samalla innostetaan nuoria kerhon toimintaan mukaan.

– Keski-ikämme nousee ja kerho uhkaa muuten kuihtua. Mopopajaan saa tulla kuka vaan. Varaosat pitää tuoda itse. Paja on auki 2-3 iltaa viikossa ja tarpeen mukaan, ja päivitämme kerhon nettisivulle aukiolosta tiedot lähi päivinä, kertoo Kalliokoski.

Moottorikeholla on alkanut 55. juhlavuosi. Kerhon puheenjohtaja Leena Huuha kertoo, että toiminta on leppoista.

– Tiistaisin meillä on yleensä ajoilta ja kerran kesässä pyrimme näkymään kaupunkilaisille myönteisesti. Jäseniä on noin 80 ja niistä 15 todella aktiivisia. Ikähaitarista puuttuu alle 35-vuotiaat. Jospa mopopojista kasvaa meille nuorta harrastajaryhmää, ettei toiminta ukkoonnu ja akkaannu, sanoo Huuha.

Pajaryhmän ytimen on muodostanut neljä POKE:n eli Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opiskelijaa. He ovat Veikka Nuukarinen, Harri Hietala, Tuukka Lihavainen sekä Elias Hyytiäinen. Hyytiäinen taluttaa kevarinsa pajaan pukille, ja nostaa takapyörän ilmaan. Nelikko kieltää viritelleensä mopoja. Kaikki aloittivat harrastuksen suoraan kevytmoottoripyörillä.

– Paja tulee tarpeeseen. Moni asuu kerros- tai rivitalossa, eikä ole lämmintä paikkaa huoltaa pyörää, sanoo Nuukarinen.

– Mopojen virittäminen on todella tavallista. Yksi mopo kymmenestä on vakioasetuksilla. Muissa on vähintään pientä säätöä. Siinä mielessä Liikenneturvalla on paljon työtä teeman parissa, arvelee Hietala.

– Hidas mopo on koko ajan ohitettavana, mutta ei nopeuden nostaminen virittämistä lopettaisi. Harrastukseen kuuluu säätäminen, sanoo Lihavainen.

– Tämä rengas ei virkavallalta menisi läpi. Poliisi ei niinkään puutu virittämiseen kuin kulkupelien puutteisiin, kuten peilien puutumiseen ja sileisiin renkaisiin. Toki kavereita viritetyn mopon kanssa aina silloin tällöin jää kiinni, tuumii Nuukarinen.

Kookkaalla pyörällä saapuu Saarijärven Moottoripyöräurheilijoiden Pekka Nieminen.

– Kyllä virittäminen on yleistä ja itsekin sitä poikasena tein. Sitä ei kollina tajua, että ei ole vähän viritettyä pyörää. Menopeli on joko laillinen tai laiton, sanoo Nieminen.

Huuha kertoo, että nelostiellä kaksi mopopoikaa tuli melkein takapuskuriin kiinni kahdeksankympin alueella.

– Vieressä oli tyttäreni. Sanoin hänelle, että noin tyhmästi et sitten koskaan aja, kun sinulla on mopo. Tällä pajalla edistämme nimen omaan turvallista moottoriharrastusta, kiteyttää Huuha.