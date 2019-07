Mopokorttia joutuu odottamaan nyt tavallista pidempään – tutkintoesimiehen mukaan syynä ovat kesä ja ajokorttiuudistuksen heikentämät ajotaidot

Jonot mopon kuljettajantutkinnon käsittelykokeeseen ovat ruuhkautuneet koko maassa. Jyväskylässä jonotusaika on reilusta viikosta kahteen viikkoon.

Ajovarma Oy:n tutkintoesimiehenä toimiva Janne Kettunen kertoo, että kyse on jokakesäisestä ilmiöstä. Hänen mukaansa tilanne on tänä vuonna kuitenkin hieman normaalia huonompi, sillä kokeen uusijoiden määrä on lisääntynyt.

Kettusen uskoo, että taustalla on viime heinäkuussa voimaan tullut ajokorttiuudistus. Uudistuksen myötä mopon kuljettajaopetukseen ei kuulu enää lainkaan varsinaista ajo-opetusta.

– Kokeeseen tulevien taidot ovat selkeästi heikommat kuin vuosi sitten. Se on tietenkin vähän sääli, Kettunen harmittelee.

Hänen mukaansa Ajovarma on saanut jonkin verran palautetta odottamiseen turhautuneilta ihmisiltä.

Kettunen arvioi, että jonot lyhenevät taas syyskuun tienoilla. Silloin käsittelykokeeseen pääsee normaalisti parissa päivässä.