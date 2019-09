Mopomiittiin matkalla ollut 18-vuotias kuoli auton käännyttyä pyörän eteen Laukaassa – kolmion takaa tullut autoilija tuomittiin sakkoihin

Aurinko on laskemassa lauantai-iltana 25. elokuuta 2018, kun 18-vuotias paikkakuntalainen nuorukainen on lähdössä ystäviensä kanssa Laukaasta kohti Jyväskylää. Nuori mies on liikkeellä kevytmoottoripyörällään ja kolme kaveria henkilöautolla. Tarkoituksena on käydä syömässä ja osallistua mopomiittiin.

Ajo-olosuhteet ovat hyvät: tie on kuiva, sää on selkeä, eikä ilta ole vielä pimennyt. Mies ajaa enduropyörällään Jyväskyläntietä kavereiden ajaessa autolla perässä.

Samaan aikaan Pohjanmaalta Keski-Suomeen tuttaviensa luo kyläilemään tullut eläkeläispariskunta tekee lähtöä Tikkakoskelta majapaikkaansa Laukaaseen. Perille on tarkoitus ehättää katsomaan Kymmenen uutisia. Hämärtyvä ilta sytyttää automaattisesti valot alle vuosi sitten hankittuun C-sarjan 220 Mercedes-Benziin. Kuukanpääntiellä mies kytkee päälle pitkät ajovalot hirvien pelossa.

Kello on noin 21.20, kun moottoripyörä ja henkilöauto kohtaavat Jyväskyläntien ja Kuukanpääntien risteyksessä. Henkilöauton kuljettaja ajaa kärkikolmion takaa risteykseen, jossa moottoripyöräilijä jarrutuksestaan huolimatta törmää auton vasempaan kylkeen ja saa surmansa.

Tiistaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa 73-vuotias autoa kuljettanut mies kiisti rikkoneensa tilanteessa huolellisuusvelvoitteensa ja syyllistyneensä asiassa rikokseen. Syyttäjä vaati miehelle ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

– Minä katsoin ja vaimo katsoi molemmin puolin, eikä moottoripyörää näkynyt missään. Vain auton valot aika kaukana niin, että risteyksestä piti keretä hyvin pois. Ajattelinkin, että tuliko auto kylkeen, mies kuvaili oikeudessa.

Myös puoliso muisteli tilanteen yllättävyyttä.

– Yks kaks kuului kauhea pamaus. Ensin luulin, että tuliko jotain ylhäältä päin, kun siinä on lentokenttä lähellä, nainen sanoi.

Puolustuksen mukaan kyse oli tapaturmasta, jonka taustalla oli auton kuljettajan inhimillinen havaintovirhe. Esiin tuotiin mahdollisuus moottoripyöräilijän ylinopeudesta sekä pyörän tummaksi tuunatusta ajovalosta, joista kummastakaan ei löydy selvitystä poliisitutkinnasta.

Mahdolliseksi havaintovirheen syyksi nostettiin lisäksi visuaalinen harha, joka olisi syntynyt auton kuljettajalle siitä, että moottoripyörän takana tulleen henkilöauton toisen ajovalon polttimo oli palanut. Yhdessä moottoripyörän valon kanssa tämä olisi aiheuttanut vaikutelman siitä, että vasemmalta olisi ollut tulossa ainoastaan henkilöauto.

Todistajina kuullut moottoripyörän perässä ajaneessa autossa olleet miehet kuvasivat keliä ja näkyvyyttä hyväksi ja kertoivat ajaneensa nopeusrajoitusten mukaisesti siten, ettei auton kuljettajalla ollut vaikeuksia pysähtyä ennen kolaripaikkaa. Risteysalueella on 60 km/h:n nopeusrajoitus.

Käräjäoikeus arvioi, että vaikka moottoripyöräilijä olisi ajanut lievää ylinopeutta, vaikka pyörän ajovalo olisi ollut tummennettu ja vaikka takana tulleen auton ajovalo oli palanut, olisi autoilijan pitänyt vallitsevissa olosuhteissa havaita moottoripyörä ja väistää sitä.

Koska kyse oli yksittäisestä havaintovirheestä, eikä tietoisesta riskinotosta, ei oikeus kuitenkaan arvioinut huolimattomuutta törkeäksi, vaan katsoi auton kuljettajan syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kuolemantuottamukseen. Mies tuomittiin 70 päiväsakkoon, josta maksettavaksi hänen tuloillaan tuli 1 260 euroa. Koska huolimattomuutta ei pidetty törkeänä, hylkäsi oikeus menehtyneen nuoren äidin 5 000 euron korvausvaatimuksen henkisestä kärsimyksestä.