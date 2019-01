Moporalli kuohuttaa Konnevedellä – "Kilvetön kaahasi seitsemääkymppiä karkuun"

Konnevedellä asuva perheenäiti lähetti kirkonkylää häiritsevästä ja vaarallisesta nuorten mopo- sekä autorallista sähköpostia kunnan päättäjille hieman ennen vuoden vaihdetta. Sama viesti tuli myös useille tiedotusvälineille.

Värikkään somekommentoinnin synnyttäneen tekstin mukaan Konnevedeltä on muuttanut perheitä pois häiritsevän moporallin takia, mutta erityisen vaarallista olisi yleistynyt nuorten kaahailu autoilla. Kirjoittajan tuttavaperheen lapsi loukkaantui lievästi auton tönäisystä ennen joulua.

Kirkonkylän läpi menevä 69-tie on vilkas läpiajoreitti, mutta myös kylän elinvoimaisuudelle elinehto. Saapunut viesti veti kunnanjohtaja Juha Jokitalon vakavaksi.

– Tiehen liittyy turvallisuusongelmia, joihin meidän tulee yhteisönä oppia vastaamaan. Tien ohjaaminen keskustan sivuitse olisi kuolinisku kylälle, Jokitalo sanoo.

Keskustassa on neljänkympin rajoitus ja paikoin väylän kavennuksia, mutta ei varsinaisia hidasteita.

– Olemme jo päättäneet parantaa turvallisuutta vaihtamalla rekkojen nuolemat ja näkyvyyttä peittävät koivut pienempiin puihin. Aikuisten täytyy myös puhua suoraan nuorille havaitessaan vaarallista ajamista. En usko nuorten kiusaamishaluun. Ylilyönneissä lienee enemmän kyse ikään liittyvästä ajattelemattomuudesta ja kapinasta, pohtii Jokitalo.

Mopo näyttää kevytmoottoripyörältä ja satula on sivuista kulunut. Jami Rossi istahtaa koulumatkamenopelinsä päälle tottuneesti. Kyläkunnalla usein mopoilevat 15-vuotiaat Rossi ja Jere Huttunen ovat yllättyneitä perheenäidin viestistä. Molemmat siirtyivät mopon satulaan rossipyörän sarvista noin vuosi sitten. He ovat tottuneet myös remppaamaan ajossa rispaantuneita menopelejään.

– Mopoilijoiden kokoontumisissa koulun pihalle tai seurakuntatalon pihaan on lähinnä kyse yhdessä olemisesta ja ajan viettämisestä. Näin talvisin olen kotona jo kymmeneltä, kyllä siinä sen verran yöllä tulee kylmä. Ei tässä ketään haluta tahallaan ärsyttää, sanoo Rossi.

– Mopo on sivummalla asuvalle nuorelle kätevä tapa liikkua. Kun haluaa keskustaan, ei tarvitse häiritä vanhempia ja pääsee muiden seuraan, Huttunen sanoo.

Kesäisin mukana on myös tyttöjä, joista puolet ajaa skootterilla ja puolet mopoilla.

– Talvella tytöt ei aja, Huttunen sanoo.

Rossin mopolla on 20 000 kilometriä täynnä ja Huttusella pari tuhatta vähemmän.

– Kyllä mopoilu on rauhoittunut takavuosista, hän sanoo.

Konneveden yläkoulun ja lukion rehtori Paula Huuska on samoilla linjoilla Rossin ja Huttusen kanssa.

– Nuorilla on vähän yhteisiä tiloja oleskeluun. Koulun ollessa kiinni loma-aikoina ja viikonvaihteessa sellaisina toimivat koulun piha sekä läheinen seurakuntatalon piha. Mopot liittyvät tiettyyn vaiheeseen kasvamista ja pärisevät vähän joka taajamassa Suomessa, rehtori sanoo.

– Tämä keskustelu on täällä vellonut jo vuosia, ja viime keväänä järjestimme nuorten ja aikuisten yhteisen paneelikeskustelun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. On muistettava, että Konneveden nuorista mopoilijoista harmia aiheuttaa vain pieni osa, toteaa Huuska.

Kylällä asioinut Juhani Immonen ajoi kovaa kaahanneen mopopojan perässä viikonvaihteessa.

– Ajattelin pysäyttää vaarallisen kulkijan. Kilvetön äänekäs kulkupeli kiiti seitsemääkymppiä kylän läpi talviolosuhteissa. Kyllä se oli jo turvallisuushaaste, kertoo Immonen.

Kaupan pullonpalautuspisteellä Ismo Valkonen sanoo, että autot ovat juuri nyt mopoja isompi turvallisuusongelma.

– Sitä pärinää on viikonvaihteissa näin talvella ja iltaisin läpi viikon kesällä. Mopopojat kokoontuvat nykyisin vähän piilossa olevan seurakuntatalon pihalla ja toikkaroivat paljolti siinä. Vaarallisempana minä pidän yleistynyttä autokaahailua. Tämä vähän vaihtelee eri vuosina, sanoo Valkonen.

Kunnanjohtaja Jokitalo muistuttaa myös Konneveden vahvasta moottoriurheilutaustasta ja toivoo sen myönteisiä asioita toiminnan perustaksi. Petäjävedellä muutaman aktiivisen vanhemman myötä mopo- ja motskaripojat ovat saaneet käyttöön valvotun tuunauspajan.

– Petäjäveden idea on mainio. Tärkeää on, että kodit, koulu ja viranomaiset yhdessä ottavat selkeän yhteneväisen roolin. Moottoriurheilukeskus toteutuessaan toisi myös valvotun harrastuspaikan, sanoo Jokitalo.

Moottoriharrastus vetää väkeä ja ajautuu luvattomille radoille

Konneveden kyläkaupan käytävällä ostoksilla vastaan tulee Saarijärven Moottoripyöräurheilijoiden Pekka Nieminen. Hän toimii Saarijärven SM-jääratakilpailujen vetäjänä. Mopopoika-aihe levittää miehen kasvoille hymyn.

– Itseltäkin löytyy taustaa sen verran, että virkavalta kerran puuttui kortittomaan ajooni. Olen harrastanut moottoripyöriä 12-vuotiaasta, ja nyt ikää on 54. Aluksi koin olevani porukkaan liian nuori. 44-vuotiaana havahduin, että olen poikasten joukossa liian vanha, konnevedeltä lähtöisin oleva Nieminen naurahtaa.

Kunnanjohtajan ajatus aikuisten puuttumisesta poikien touhuun on Niemisen mielestä hyvä.

– Itse käyn täällä talvisin kerran viikossa äitini luona ja kesäisin monta kertaa viikossa moottoripyörällä. Kahdesti olen puuttunut mopopoikien touhuun täällä kirkonkylällä. Liikenne ei todellakaan ole oikea paikka kikkailla, sanoo Nieminen.

Viri-koiraa iltalenkittävä Karoliina Norontaus asuu Konneveden kunnantalon takana ihan ydinkeskustassa. Mopon ääni on tullut tutuksi.

– Kesällä sitä on enemmän. Tässä talvella on autoilla kaahattu keskustassa ja pienemmillä teillä. Mopoilu on joitain häirinnyt niin paljon, että ovat muuttaneet pois täältä keskustasta, mutta minua se ei erityisesti häiritse. Ei kai Suomessa ole kylää, jossa pärinäpoikia ei olisi, sanoo Norontaus.

Nieminen on kokenut jääradan ylläpitäjä. Hänen mukaan ohjattua moottoriurheiluharrastustoimintaa näivettää kaksi asiaa.

– Talkooväki vähenee. Aikuisia tarvitaan lisää kerhotoimintaan. Lisäksi radoille on yhä vaikeampaa saada ympäristölupia. Täällä maakunnassa on luvallisia ja luvattomia ratoja. Kaikkien etu olisi toiminnan keskittyminen luvallisille radoille, Nieminen sanoo.

Hänestä myönteistä Keski-Suomessa on moottoriurheilukerhojen yhteistoiminnan kasvu. Konnevedellä autoporukka ja moottoripyöräilijät yhdistivät toimintansa.

– Moottoriurheilu kaipaa taustalleen tiiviimpää yhteistyötä. Minulle moottoriurheilu on tuonut työelämässä menestymistä, sisältöä vapaa-aikaan ja sosiaalisia taitoja, Nieminen luettelee.