Motellinpitäjä kertoi miesten asuneen porvoolaisessa motellissa kaksi kuukautta

Tämä tiedetään:

– Poliisi meni sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Koneistajantielle tavanomaiseen omaisuusrikokseen liittyvälle tehtävälle. Tapahtumapaikka sijaitsee Porvoon Ölstensin pienteollisuus- ja yritysalueella.

– Paikan päällä kaksi miestä avasi tulen kahta poliisia vastaan.

– Poliisit haavoittuivat. He ovat iältään noin 35- ja 45-vuotiaita, ja kummallakin on pitkä työkokemus. Nuorempi poliisi pääsi sairaalasta sunnuntaina. Vanhempi poliisi oli yhä tiistaina sairaalassa. Vanhemman poliisin vammat olivat vakavia, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.

– Poliisi otti ampumisista epäillyt miehet kiinni rajun takaa-ajon jälkeen sunnuntai-iltana Ikaalisissa Tampereen lähistöllä.

– Epäillyt pakenivat poliisia, ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti ainakin kymmenkunta laukausta ja ajoivat poliisin ajoneuvoja päin. Kolme poliisin ajoneuvoa vaurioitui, mutta kukaan ei loukkaantunut noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon aikana.

– Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia ja videoita kiinniottopaikalta. Niiden perusteella epäillyt olivat liikkeellä vihertävänharmaalla Volvolla. Kuvissa näkyvät miehet ovat tummahiuksisia, ja ainakin toisella heistä näyttää olevan parta. Epäillyt olivat pukeutuneet tummiin housuihin ja tummiin t-paitoihin. Ainakin toisella heistä on tatuointeja ainakin käsivarressa.

– Maanantaina iltapäivällä poliisi kertoi, että toinen epäilty on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen ja toinen on Ruotsin kansalainen. He ovat syntyneet vuosina 1989 ja 1994. Poliisi ei tarkentanut, kummalla on kaksoiskansalaisuus.

– Poliisi luonnehtii juttua "skandinaaviseksi".

– Poliisi tutkii tapahtumia useina murhan yrityksinä sekä muun muassa törkeinä liikennerikoksina. Poliisin mukaan murhanimikkeiden määrä tarkentuu esitutkinnan edetessä.

– Poliisin on esitettävä miesten mahdollista vangitsemista käräjäoikeudelle viimeistään keskiviikkona.

Näistä asioista ei ole vahvistettuja tietoja:

– Epäillyt ovat Tukholmassa kirjoilla olevia veljeksiä, jotka ovat viettäneet nuoruutensa Porvoossa.

– HS:n tietojen mukaan epäillyt muuttivat Ruotsiin, kun veljeksistä vanhempi oli kahdeksannella luokalla.

– Vanhempi miehistä on kirjoilla samassa osoitteessa kahden muun perhepiiriin lukeutuvan kanssa. Nuorempi miehistä puolestaan on ilmoittanut Tukholmassa kirkolle johtavan osoitteen. Seurakunnasta kommentoitiin STT:lle, ettei kyseinen mies asu mainitussa osoitteessa, eikä kiinteistöllä edes ole asuntoja. Osoitetieto on siis väärä.

– Ilta-Sanomien haastattelema Tukholmassa asuva mies kertoi, että kiinni otetut ovat hänen poikiaan. Hän oli saanut tietää sunnuntaina, että kiinni otettujen epäillään ampuneen poliiseja. IS:n mukaan isä on kotoisin Suomesta.

– Ilta-Sanomien mukaan vanhempi miehistä on ollut Ruotsissa epäiltynä vero- ja kirjanpitorikoksista, mutta syyllisyydestä ei ollut näyttöä. STT:n käräjäoikeudesta saaman tiedon mukaan pääasiassa kirjanpitorikosta koskeva asia on ollut vireillä Tukholman käräjäoikeudessa vuonna 2016, mutta asia poistettiin käsittelystä. Mies on Ruotsissa saanut vuonna 2014 käräjäoikeudessa sakkotuomion henkilöauton ajamisesta ilman ajokorttia.

– Poliisi on kuvaillut Porvoossa hälytyksen tehnyttä henkilöä ”mielenkiintoiseksi”. Viranomainen ei kuitenkaan ole kertonut, kuka soittaja oli.

– Tapahtumien kulusta Porvoossa ei ole kerrottu täsmällisemmin. Julkisuudessa on spekuloitu mahdollisuudella, että poliisille järjestettiin ansa ja väijytys.

– Poliisi ei ole kertonut sitäkään, käyttivätkö poliisit aseitaan Porvoossa tai takaa-ajotilanteessa. Alustavasti vaikuttaisi siltä, että eivät. Näin siksi, että Valtakunnansyyttäjänvirastolle ei ollut vielä tiistaina tullut ilmoitusta aseen käytöstä. Tällainen ilmoitus on aina tehtävä, ja yleensä se tehdään nopeasti.

– Ruotsalaislehti Expressenin mukaan poliisi tyhjensi telemastoja tapahtumapaikan läheisyydessä ja sai paikannettua puhelinnumeron Tampereen lähistölle. Keskusrikospoliisi ei ole kertonut, miten se pääsi epäiltyjen jäljille.

– Ei ole tiedossa, etsiikö poliisi muita tapaukseen liittyviä ihmisiä.

– Keskusrikospoliisi ei ole kertonut epäiltyjen motiiveista eikä sitä, uskotaanko miesten olevan mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa.

– Ilta-Sanomien haastattelema motellinpitäjä kertoi miesten asuneen porvoolaisessa motellissa kaksi kuukautta. Motellin omistaja kuvaili miehiä siisteiksi, mukaviksi, avuliaiksi ja kohteliaiksi. Miehet olivat kertoneet olevansa rakennushommissa.

– Poliisi tutki miesten motellihuoneen, ja tutkinnanjohtajan mukaan poliisin sisäänpääsy huoneeseen varmistettiin "epäkonventionaalisella" tavalla. Lehtikuvan paikalla käyneen kuvaajan mukaan yksi motellihuoneen ovi oli sahattu irti moottorisahalla.

– HS kertoo myös, että vanhempi epäilty on otellut Ruotsissa vapaaottelijana.

– MTV:n mukaan Porvoon tulituksen yhteydessä vietiin toisen haavoittuneen poliisin ampuma-ase.

– Epäillyiksi väitetyistä miehistä kiertää kuvia verkossa.