Muhoksella palaa noin 250 hehtaaria metsää, paloa rajataan yhä – sammutustyöt jatkuvat yön yli

Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla palaa arviolta 250 hehtaaria metsää, kertoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

Paloa ei ole saatu vielä täysin rajattua, mutta palopäällikkö Petri Hintikan mukaan palo ei enää suuremmin leviä.

– Se ei enää holtittomasti leviä siellä, mutta täysin sitä ei ole vielä saatu rajattua, Hintikka kertoi STT:lle puoli kahdeksan aikaan illalla.

Metsäpalon rajaus oli käynnissä yhä puoli yhdentoista aikaan. Hintikan mukaan paloalue ei ole kasvanut, sillä tuuli on tyyntynyt alueella ja palo on levinnyt vain maltillisesti. Palo pyritään rajaamaan alkuyön aikana.

Paloalueen lähellä ei ole asutusta. Lähimmät talot ovat noin kilometrin päässä, ja Muhoksen taajamaan on muutamia kilometrejä matkaa, Hintikka kertoo.

Tuulen mukana kuljettama sankka savu voi häiritä Muhoksen taajamassa asuvia, mutta vaarallista savua palosta ei ole syntynyt. Pelastuslaitos kuitenkin suosittelee asukkaita pysymään sisätiloissa ja pitämään ikkunat ja ilmanvaihdot kiinni.

Sammutustyöt jatkuvat koko yön yli ja vielä todennäköisesti huomenna, Hintikka kertoo.

Liekit levinneet nopeasti tiettömällä alueella

Hälytys maastopalosta tuli jo iltapäivällä kello yhden jälkeen. Liekit levisivät nopeasti tuulen lietsomana latvapaloksi asti, mikä on vaikeuttanut palon rajaamista, Hintikka kertoo. Maasto on ollut myös hyvin kuivaa.

Illalla puoli yhdentoista aikaan palo ei enää levinnyt nopeana latvapalona.

Maasto on palokunnalle haastavasti tietöntä metsäaluetta peltojen keskellä. Haasteena on ollut myös se, ettei alueella ole sammutusvettä käytössä. Vesi on täytynyt kuljettaa paikalle, mikä on hidastanut sammutusta.

– Palorintaman etenemissuunta on peltoalueita kohti, niin palo saadaan rajattua peltoalueisiin viimeistään, Hintikka kertoi illalla.

Hintikan mukaan paloa on ollut päivän ajan sammuttumassa 20 pelastuslaitoksen yksikköä ja noin 50 palomiestä. Lisäksi Rajavartiolaitoksen sekä Puolustusvoimien helikopterit ovat olleet sammutuksessa apuna. Apuvoimiksi on pyydetty myös lähialueen pelastuslaitoksia.