Muholan koulu Kinnulassa myytiin yrityskäyttöön

Viime syksystä alkaen tyhjillään ollut Muholan koulu saa suojiinsa yritystoimintaa. Kunnanhallitus hyväksyi Eero Alatalon 10 019 euron ostotarjouksen maanantaina.

Kauppa allekirjoitetaan perustettavan yhtiön nimiin. Yrityksen toimialana on tekniikan tutkimus ja kehittäminen. Yrittäjän on tarkoitus muuttaa Kinnulaan, koska Kinnulan sijainti on liiketoimien kannalta hyvä.

Muholan koulu on aiemmin ollut kahteen otteeseen huutokaupassa, mutta tarjoukset ovat jääneet liian alhaisiksi. Nyt tehty ostotarjous ylitti kunnan asettaman vähimmäishintavaatimuksen 19 eurolla.