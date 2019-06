Muinainen rajamerkintä vai jotain muuta? Toivakkalaisen talon pihalta löytyy mystinen kivikaiverrus

Keskeltä toivakkalaista metsämaisemaa, läheltä Päijänteen rantaa löytyy eriskummallinen kivi: siihen on kaiverrettu ympyrä, nuoli, eläimen kuva ja luku 1098. Kukaan ei tunnu tietävän varmasti, mihin luvut ja kuviot viittaavat, mutta valistuneita arvauksia on esitetty aikojen saatossa monia. Kaiverrukset löytyivät Martti Mäkelän sukutilan piha-alueelta sata vuotta sitten.

– Vuonna 1913 syntynyt isäni löysi ne pikkupoikana, eli todennäköisesti vuonna 1918 tai 1919, Mäkelä kertoo.

Isä oli saanut leikkiinsä mukaan taskukellon ketjun. Leikin tuoksinassa ketju oli päässyt tippumaan ja valunut kiven ja sitä peittävän sammaleen väliin. Paniikkiin mennyt pikkupoika oli hälyttänyt vanhempansa paikalle, ja yhteistuumin he olivat repineet turpeet irti kivestä, paljastaen alla olleet kaiverrukset. Ketjukin löytyi.

Kaiverrukset ovat arveluttaneet Mäkelää koko hänen elämänsä ajan. Hänen oma veikkauksensa on se, että merkki liittyy muinaisien tonttien merkitsemiseen.

– Eläimen kuva voisi liittyä maasta tehtyihin kauppoihin.

Kansantarinan mukaan alueen omistaja oli vallasnainen, joka vaihtoi kallioisen Haukanmaan valkoiseen hevoseen.

– Luku puolestaan voisi olla etäisyys läheiseen Iso-Iilijärveen, joka on toiminut maapalan rajana. Ruotsin vallan aikaan etäisyyksien mittaukseen käytettiin viisi metriä pitkää keppiä, ja 1098 voisi olla näiden keppien määrä. Matkaa on yhteensä noin viisi ja puoli kilometriä, Mäkelä pohtii.

Kiveen kaiverrettu nuoli osoittaa, kuten arvata saattaa, suoraan järveen.

Sadan vuoden aikana kaiverruksien ikää ja alkuperää on arvuuteltu monet kerrat.

– Varsinaisia muinaisia eläinaiheisia kalliokaiverruksia ei Suomesta löydy. Tämä on varmasti tuoreempi, keskiaikainen, arvelee kiveä tarkastelemaan saapunut Antti Kolu.

Historiankirjat kertovat alueen toimineen metsästysmaina etelämmästä tulleille maanomistajille. Nämä omistukset olisi sitten merkitty helposti löydettäviin maamerkkeihin, kuten kiviin tai puihin.

– Päijänteen pintaa laskettiin 1830-luvulla reilusti toista metriä. Tämä kivi olisi voinut olla vanhan rantaviivan tuntumassa, Kolu pohtii.

Ainoa varma asia on se, että kaiverrus on vanha. Sen reunat ovat kuluneet aikojen saatossa yläpuolelta valuneiden sulamisvesien ja tuulten vaikutuksista pyöreiksi. Osa kaiverruksista on havaittavissa vain vaivoin, mutta oikeassa valaistuksessa nekin erottuvat.

Kaiverruksiin on suhtauduttu osaltaan skeptisesti.

– Kerroin tästä yhdelle tutkijalle kuvan kanssa. Hän vastasi, että ne ovat jääkauden jättämiä jälkiä, Mäkelä naurahtaa.

Jääkausi oli toisin sanoen taiteensa tunteva.

Osa on arvellut luvun viittaavan kaiverrusvuoteen. Se olisi kuitenkin lähes mahdotonta, sillä Euroopassa käytettiin roomalaisia numeroita arabialaisten sijaan vielä 1400-luvulla. Suomen perämetsissä varmasti pidempäänkin.

– Muuramen historiankirjan mukaan kauppa maa-alueesta olisi tehty todennäköisesti 1500- tai 1600-luvulla, voi olla että eläimen kuva liittyy kyseiseen kauppaan, Kolu toteaa.

Harrastajien mukaan historiallisiin kaiverruksiin liittyvä mystiikka on osa niiden viehätysvoimaa.

– Kaikki, mitä tiedämme näistä, on tarinoita. Ja tämä tarina on todella hyvä.