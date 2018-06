Muistisairas 74-vuotias mies katosi Kuhmoisissa – poliisi pyytää havaintoja

74-vuotias muistisairas mies on kateissa Kuhmoisissa.

Poliisin mukaan mies poistui kävelylle Kuhmoisten Sahatieltä torstaina iltapäivällä noin kello 14.30, jonka jälkeen hänestä ei ole enää havaintoja.

Mies on on hoikka, noin 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on silmälasit. Katomishetkellä hänellä oli yllään sininen verryttelyasu ja sinivalkoinen paita sekä jaloissaan sandaalit.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112.