Muistisairas 76-vuotias nainen yhä kateissa Polvijärvellä

Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa aamulla kadonnut muistisairas nainen on yhä kateissa, kertoo poliisi. 76-vuotiaan naisen epäillään kadonneen kotoaan Polvijärven taajamasta. Nainen on hoikka, noin 170-senttinen ja tummahiuksinen ja hänellä on violetti pipo, toppatakki sekä musta käsilaukku. Kävelytyyli on poliisin mukaan köpöttävä.

Ilmoitukset kadonneesta voi ilmoittaa hätänumeroon 112.