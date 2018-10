Muistisairas mies kateissa Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa etsitään kadonnutta 64-vuotiasta muistisairasta miestä, kertoo poliisi. Kadonneesta tehtiin viimeisin havainto Härkämäentiellä. Mies oli poistunut hoitokodista sunnuntaina ennen puoltayötä.

Poliisin mukaan mies on alle 170-senttinen ja kalju. Hänellä on musta vaatetus. Hän kulkee hieman etukumarassa, mutta reippain askelin. Poliisin mukaan mies on liikkeellä sukkasillaan. Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa hätänumeroon 112.