Muistisairas mies on edelleen kateissa Suolahdessa – etsinnät silminnäkijähavaintojen varassa

Muistisairasta miestä etsitään edelleen Äänekosken Suolahdessa.

Poliisin mukaan etsinnät ovat tällä hetkellä pitkälti silminnäkijähavaintojen varassa.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä miestä etsittiin laajalta alueelta. Etsintöihin osallistui poliisin lisäksi vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä helikopteri. Lisäksi poliisikoirat olivat mukana maastoetsinnöissä.

Tänään lauantaina etsintöjä ei enää jatketa vapaaehtoisten tai helikopterin voimin.

– Alueella liikkuvat poliisipartiot ovat tietoisia tilanteesta ja he pitävät silmänsä auki. Mitään muuta emme oikeastaan voi enää tässä vaiheessa tehdä. Jos mies olisi nähty jossain, siitä olisi toivon mukaan ilmoitettu meille. Olemme nyt yleisöhavaintojen varassa, rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista kertoo.

Noin 62-vuotias mies katosi Sumiaistentiellä sijaitsevasta hoitokodista kello 16 jälkeen perjantaina.

Hänellä on yllään harmaa T-paita, mustat housut ja jalassaan sandaalit. Mahdollisesti hänellä on mukanaan myös kassi.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskuksen numeroon 112.

ÄKS: Omaiset huolissaan – mukaan etsintöihin saa osallistua

Kadonneen miehen omaiset ovat osallistuneet etsintöihin tänään lauantaina, kertoo Äänekosken kaupunkisanomat. Lehden mukaan omaiset saapuivat Äänekoskelle Tampereelta.

– Saattaa olla, ettei hän halua tulla löydetyksi. Hän ei kuitenkaan pärjää ilman apua, omaiset kertovat lehdelle.

Omaisten mukaan mies on asunut Suolahdessa 30 vuotta. Kaikki hänelle tutut paikat on käyty läpi. On kuitenkin mahdollista, että mies pyrkisi Suolahdesta Sumiaisten kautta Konginkankaalle ja sieltä mökille.

– Nyt on ihmisten havainnot ja apu paras toivo! Jos joku tänään haluaa osallistua lähialueiden koluamiseen, niin klo 18 voitaisiin kokoontua Sumiaistentiellä, palvelukoti Auringonruskon pihassa, omaiset sanovat.

Miehellä ei ole mukanaan kännykkää, avaimia tai lompakkoa. Poliisin tiedottamien tuntomerkkien lisäksi omaiset ketovat, että miehellä saattaa sandaalien sijaan olla jalassaan siniset lenkkarit sekä mukanaan sähkönsininen liukaspintainen takki.

Juhannuksella ei vaikutusta etsintöihin

Rikoskomisario Kari Aaltion mukaan juhannusjuhlinnat eivät ole vaikuttaneet etsintöjen onnistumiseen.

– Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ihmiset ovat lähtökohtaisesti hyvin sitoutunutta porukkaa, Aaltio sanoo.

Pyhistä huolimatta ihmisiä saapui etsintätöihin riittävä määrä.

– Tarkkaa henkilömäärää en osaa sanoa, mutta en ainakaan ole kuullut, että porukkaa olisi jotenkin normaalia vähemmän, Aaltio kertoo.