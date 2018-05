Muistisairasta naista etsitään Kittilässä

Lapissa Kittilässä poliisi etsii muistisairasta naista, joka katosi eilen puoliltapäivin. Poliisin mukaan nainen on 68-vuotias, noin 160 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hän liikkuu kävellen ja on ilmeisesti pukeutunut mustaan toppatakkiin, jonka hupussa on karvaa.

Mahdollisista havainnoista pyydetään ilmoittamaan Kittilän poliisiin numeroon 0400292080 tai suoraan hätänumeroon 112.