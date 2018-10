Multialla näkyy taas vettä tunnelin päässä – kaivojen kuivuusongelmat helpottavat

Multialla näkyy valoa tunnelin päässä – vai pitäisikö sanoa ennemminkin vettä. Kuntaa loppukesän ja alkusyksyn koetellut kaivojen kuivuus alkaa olla selätetty.

Multialaiset ovat kuitenkin yhä varpaillaan, jos vesipula päättää iskeä jälleen. Varuillaan on myös Hanna-Maija Oksasen nelihenkinen perhe, jonka pihassa vesikontti seisoo yhä täydessä valmiudessaan.

Oksaset kärsivät kaivon kuivumisen myötä vesipulasta muiden multialaisten tavoin, mutta talon pihaan tuotiin alkusyksystä tuhannen litran kontti, jota täytettiin palokunnalta saadulla vedellä aina tarpeen tullen.

– Mies asensi siihen järjestelmän, jolla vesi kulkee suoraan meidän vesijohtoverkostoon. Se kontti kesti meillä sellaiset 4–5 päivää, ja sitten täytyi hakea uutta, kunnan talouspäällikkönä toimiva Hanna-Maija Oksanen toteaa.

– Erittäin hyvin toimii se systeemi ja pelasti kyllä meidän perheen. Onhan se pikkulapsiperheessä aina aikamoista rumbaa, jos ei vettä tule.

Pikkupakkanen toi Oksasten vesikontin toimivuuteen haasteita, mutta nyt perhe on päässyt taas oman veden varaan. Kontti on kuitenkin yhä Oksasten pihassa siltä varalta, että kuivuus tekee paluun.

Multian tekninen johtaja Tiina Löytömäki kertoo, että kuivuuskauden aikana vettä haettiin paloasemalta yhteensä 95 kuutiota. Hakijoita oli noin viisikymmentä. Lukema on viikon takainen, joten määrä on kasvanut, sillä hakijoita on yhä piisannut.

– Kaivojen vedenpinnat on nousussa, mutta edelleen säästellään vettä talven varalle, Löytömäki sanoo.

Kuivuus iski Multialle loppu­kesästä, kun haja-asutusalueella todettiin kaivojen kuivuneen lähes tyystin. Löytömäki arvioi, että sadat asukkaat kamppailivat vesiongelmien kanssa. Nyt kaivot näyttävät kuitenkin taas kosteilta, joten tilanne korjaantuu hiljalleen.

Kuivuuden takia kunta rakensi asukkaille hätäapupaketin. Tämä tarkoitti sitä, että kunnantalon alakertaan pääsi halutessaan pyykkäämään, paloasemalta vettä sai hakea tarpeisiinsa ja leirintäalueella pääsi suihkuun. Pyykkipalveluita käytettiin aika ajoin, mutta suurin kuhina oli paloaseman vesipisteellä.