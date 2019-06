Multian kunta rakentaa Sinervän koulukeskukseen 4 miljoonan euron koulun – "Meillä on paha sisäilmaongelma"

Multian kunnan Sinervän koulukeskuksen vuonna 1952 valmistunut koulurakennus on juuri sen näköinen kuin kirkonkyliin 50-luvulla monistetut kivikoulut yleensä. Haalistuneenkeltainen pieni-ikkunainen usean kerroksen rapattu kivitalo toimii koko yhtenäiskoulun väistötilana pari lukukautta.

Samaisella järvenrantatontilla sijaitseva 60- ja 70-lukujen taitteessa valmistunut rakennus puretaan. Purku alkaa jo kesällä, ja tilalle rakennetaan uusi koulurakennus todella tiukalla aikataululla. Sivistystoimenjohtaja Päivi Salonen uskoo kunnianhimoisen aikataulun toteutumiseen.

– Meillä on paha sisäilmaongelma tässä purettavassa rakennuksessa, ja myös alakoulun kellari on kapseloitu pois käytöstä. Hankepäätös on tehty ja tarveselvitys on meneillään. Arkkitehti sovittaa yhteen pedagogisen suunnitelman ja muiden tarveselvitysten toiveet. Tästä tulee myös kylätalo kouluajan ulkopuolelle. Se saadaan käyttöön elokuussa 2021, sanoo Salonen.

1600 asukkaan kunnassa neljän miljoonan euron rakennushanke on iso. Sen rakentaminen alkaisi ensi keväänä. Tekninen johtaja Tiina Löytömäki ei tiukassa aikataulussakaan halua hätiköidä aloittamista.

– Rakentamaan päästään maalis- tai huhtikuussa. Tiukka aikataulu ja selkeä raharaami vaativat hyvät suunnitelmat. Työt menevät väkisin koulutyön kanssa päällekkäin. Työmaa voidaan rajata niin purku- kuin rakennusvaiheessa helposti siten, että lasten ei tarvitse tulla lainkaan tänne sisäpihan puolelle ja kulkemiset on helppo järjestää. Kevät on sydäntalvea selvästi edullisempaa aikaa rakentaa, ja näin saadaan suunnittelulle myös lisäaikaa, sanoo Löytömäki.

Koulun rahoitukseen liittyy ensi lauantain huutokauppa. Kaupan on metallityön järeitä työkaluja kuten pylväsporakoneita, metallisorvi, hitsausvälineistöä, sähköllä toimivia käsityökaluja ja kaikki perinteisissä koulun puutöissä käytettävät käsityökalut.

– Järeimmät työkalut ovat tarjolla kierto.netissä ja niissä on pohjahinta näkyvissä. Torstai-iltaan asti niihin voi jättää tarjouksia ja korkein pohjahinnan ylittävä saa laitteen. Myyntiin tulee myös opetustaulut ja muita opetusvälineitä kuten helmitaulu, huonekaluja, karttoja, kirjoja ja lp-levyjä.

Myös muut hallintokunnat ovat jättäeet myyntiin poistotavaraa. Mukana on kuolinpesässä kunnalle testamentattuja huonekaluja ja irtaimistoa, päiväkodin hienoja pöytäryhmiä, nojatuoleja, kaappeja ja presidenttien valokuvat. Työkaluista voi koota vaikka puusepän monipuolisen verstaan. Tiina Löytömäki toivookin monenlaisten ostajien tulevan paikalle.

– Meklarina toimii työnjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lampinen (sd.). Aikataulu menee lauantaina siten, että myytävään tavaraan pääsee tutustumaan kello 10. Kello 11 alkaa varsinainen huutokauppa, ja myynti jatkuu noin kello 15 asti, kertoo Salonen.

Sinervän koulukeskus on yhtenäiskoulu, jossa viime lukukaudella oli opintiellä 154 oppilasta. Heistä hieman vajaat 60 oli yläkoulussa. Kouluinvestoinnin tarpeesta kunnassa ollaan yksimielisiä. Pahasti sisäilmaongelmaisen rakennuksen irtaimisto huutokaupataan lauantain tapahtumassa.