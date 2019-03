Muovinkeräystä kiinteistöillä aletaan laajentaa Jyväskylän seudulla

Jyväskylän seudun jätelautakunta päivittää tämän vuoden aikana jätemääräykset. Valmistelutyön lähtökohtana on kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen laajentaminen Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa.

Asia tuli esille maanantaina Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksen päätteeksi, kun vasemmistoliitto teki valtuustokysymyksen siitä, miten muovinkeräystä on edistetty vuosi sitten ryhmän aloitteeseen annetun virkamiesvastauksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi vastauksessaan jätemääräysten päivittämisestä sekä Mustankorkea Oy:n marraskuussa käynnistäneestä muovinkeräyskokeilusta, joka on jo nyt tuottanut hyvää tulosta.

– Kerätyn muovin laatu on osoittautunut sellaiseksi, että se sopii hyvin kierrätettäväksi. Kokeilua on tarkoitus jatkaa, sanoi Koivisto.

Muovin erilliskeräyksen kokeilussa on mukana noin 200 taloyhtiötä Jyväskylän kantakaupungin alueella. Kokeilun tavoitteena on kerätä kokemuksia muun muassa asukkaiden lajitteluinnosta. Lajittelulla asukkaat voivat vähentää sekajätteen määrää ja kustannuksia.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n muovinkeräyspisteitä löytyy eri puolilta Jyväskylää parikymmentä. Ydinkeskustaa lähin piste löytyy Taulumäeltä Polvitieltä.

Kaupunginvaltuuston kokous kesti maanantaina alle tunnin. Lyhyellä esityslistalla oli katsaus keskeneräisiin valtuustoaloitteisiin ja kuntalaisaloitteisiin.

Aloitteiden määrä on vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Vuoden vaihteessa keskeneräisiä valtuustoaloitteita oli yhdeksän, kun vuotta aiemmin määrä oli 23. Tosin maanantaina jätettiin kuusi uutta valtuustoaloitetta, joiden laatimisessa erityisesti eduskuntavaaliehdokkaina olevat valtuutetut terhentyivät.

Yksi äänestys saatiin aikaan vasemmistoliiton viime keväänä tekemästä aloitteesta, kun Irma Hirsjärvi esitti aloitteen palautusta takaisin valmisteluun. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki toimisi aktiivisemmin työttömyysturvan aktiivimallin negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisyssä Jyväskylässä.

– Joka kolmas aktiivimallileikkuriin joutunut on työkyvytön, jopa yli 90 prosenttia ikääntyneistä on aktiivimallileikkurissa, 37 prosenttia leikkuriin joutuneista on joutunut toimeentulotuen varaan, lateli Hirsjärvi.

Hän vaati tarkempaa selvitystä, kuinka moni Jyväskylässä jää vaille mahdollisuutta täyttää aktiivimallin ehdot, ja miten se heidän kohdallaan saadaan estettyä. Palautusesitys kaatui äänin 53–13, yksi tyhjää.