Muovista tuli kuuma puheenaihe

Kuluttajaliiton alainen Kuluttaja-akatemia on koulutuskokonaisuus, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta monenlaisissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Muovi on noussut kuumaksi puheenaiheeksi. Yhä useampi miettii miten vähentää muovia arjessaan ja kuinka muovia tulisi lajitella oikein.

– Vähennä muovia viisaasti -luento on ollut viime aikoina suosituimpia koulutusisältöjämme, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling arvioi.

Hänen mukaansa kaikkia kuluttajia ei pystytä koskaan kouluttamaan ja osa opituista asioista saattaa myös unohtua. Ohjeistuksia pitäisikin parantaa tuoteselosteissa.

– Jokaikisessä kuluttajapakkauksessa pitäisi olla selkeästi kerrottu, että mihin se pakkaus laitetaan käytön jälkeen. Käytän yleensä esimerkkinä sipsipussia. Ne ovat monesti ulkoa muovia ja sisältä metallia. Mistä sen tietää, mihin se pussi laitetaan? Helppo neuvo olisi, että lue pakkausselosteesta ja that's it. Nyt ei olla vielä siinä tilanteessa, mutta sitä asiaa ajetaan kovasti eteenpäin.

Beurling on ilahtunut jätteenkäsittely-yhtiö Mustankorkean muovinkeruukokeilusta Jyväskylässä.

– Tosi hyvä, että se lähtee liikenteeseen. Joillakin alueilla ollaan toki jo aika paljon pidemmällä eli on se jo korkea aika täälläkin. Toivottavasti mahdollisimman pian päädytään siihen, että Jyväskylässä on taajama-alueella kaikissa taloyhtiöissä muovipakkauskierrätys.

Muovipakkausten kierrätys onnistuu myös erillisissä Rinki-kierrätyspisteissä, joita löytyy Jyväskylästäkin useita.