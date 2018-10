Murhaepäily yllätti naapuruston Leivonmäellä: "Kiltti ja ujo poika"

Perjantaina puolenpäivän jälkeen Eero Hyvärinen maalaa rivitalon ovenpielusta Joutsan Leivonmäellä Veli Mäkisentiellä. Seuramieheksi on tullut naapurustossa asuva Reijo Ilmonen. Aurinko paistaa ja hennosti puhaltava tuuli lennättää lehtiä. Ainoastaan poliisin teknisen tutkinnan auto ja talon päätyasunnossa suojapuvuissaan työtään tekevät tutkijat antavat viitteitä siitä, että paikalla on tapahtunut jotain.

Poliisi epäilee, että asunnossa tehtiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä murha. Poliisilla on epäily uhriksi joutuneen miehen henkilöllisyydestä, mutta koska varmistusta ei perjantaina saatu, ei tietoa iästä ja kotipaikasta kerrottu julkisuuteen.

Uhri oli kuljetettu Leivonmäen surma-asunnosta noin 65 kilometrin päähän Etelä-Savoon Pertunmaan Kuorttiin, josta vainaja löytyi torstai-iltana kello 17:n aikaan. Poliisi löysi uhrin saamansa vihjeen perusteella ABC Kuortin läheisyydessä sijaitsevasta maastosta. Ruumista ei ollut yritetty kätkeä.

Tutkinnan turvaamiseksi löytöpaikka eristettiin Puolustusvoimien henkilöstön ja kaluston avulla. Operaatio herätti laajasti huomiota jopa kansainvälisesti. Tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Timo Hännisen mukaan Puolustusvoimien läsnäoloon paikalla ei kuitenkaan liittynyt suurempaa dramatiikkaa, eivätkä sivulliset olleet tilanteessa vaarassa. Alueen eristys purettiin perjantaina puoliltapäivin.

Jo torstai-iltana poliisi oli tehnyt jutun tutkinnassa kiinniottoja. Kolme miestä otettiin kiinni Kuortissa ja yksi Joutsassa. Hännisen mukaan yksi kiinniotetuista on surma-asunnossa asuva mies. Myös kolme muuta ovat joutsalaisia. Osalla on Hännisen mukaan "enemmän tai vähemmän" rikostaustaa. Nelikon osuutta rikokseen selvitetään.

Perjantaina poliisi kertoi tutkivansa henkirikosta murhana. Tutkinnanjohtaja ei tarkentanut perustuuko murhatutkinta teon raakuuteen tai julmuuteen vai suunnitelmallisuuteen. Epäiltyjen kuulustelut aloitettiin perjantaina ja ne jatkuvat läpi viikonlopun.

Havaintoja surmapaikalla Leivonmäellä tai vainajan löytöpaikalla Kuortissa tehneitä pyydetään ilmoittamaan tietonsa poliisille numeroon 050 456 0471 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

Eero Hyvärisen ja Reijo Ilmosen mukaan aivan kylänratin kupeessa sijaitseva Veli Mäkisentien pihapiiri, kuten koko pieni, noin tuhannen asukkaan Leivonmäki, on rauhallinen asuinpaikka. Surma-asunto sijaitsee yhdessä pihapiirin kolmesta rivitalosta, joiden asunnoista osa on tyhjillään ja osassa asuu vuokralaisia – useampi asunto on tällä hetkellä läheisen tietyömaan työmiesten käytössä.

Miehet kertovat kyseistä yksiötä asuttaneen alle vuoden ajan noin 25-vuotiaan miehen. Häiriötä hänestä ei ollut. Myös kolmas, nimettömänä pysyttelevä, naapurustossa asuva mies kertoo yllättyneensä tapahtuneesta.

– Kokkailtiin pari kertaa yhdessä ja katsottiin elokuvia. Tosi kiltti ja ujo poika. Ei uskoisi millään, että hänellä olisi tällaisen kanssa mitään tekemistä, hän pyörittelee päätään.

Hänkin vahvistaa, ettei levottomuuksia ole aiemmin ollut.

– Kuulin naapurilta, että asunnosta olisi toissayönä kuulunut tosi kovaa kolinaa ja riitelyn ääniä.

Sana tapahtuneesta kiiri perjantaina nopeasti ja aluksi liki autiolta vaikuttaneelle tieosuudelle alkoi ilmestyä sekä mopoilijoita ja autoilijoita että jalankulkijoita. Timo Liias kertoi hypänneensä auton rattiin kesken työpäivän ja tulleensa varmistamaan, että naapuritalossa asuvalla yli 80-vuotiaalla tädillä on asiat hyvin.

– Hän ei ollut nähnyt eikä kuullut mitään.

Sulo-koiraa ulkoiluttaneelle Heikki Nummelinille tiedon rikoksesta oli soittanut nettilehdestä asiasta lukenut Espanjassa asuva sukulainen.

– Tuossa asun 50 metrin päässä, eikä ollut mitään tietoa, mies ihmetteli.