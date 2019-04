Murhan yritys Nelostiellä? Poliisi joutui väistämään kahtasataa kaahannutta nuorukaista Toivakassa

Poliisilla on riittänyt töitä Keski-Suomessa pääsiäisen aikaan. Maakunnan alueen tutkinnanjohtajana kahden ensimmäisen pääsiäispäivän ajan päivystänyt rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari kertoi Keskisuomalaiselle, että lauantaiaamuna poliisilla oli kiinniotettuina 14 henkilöä epäiltynä erilaisista rikoksta.

– Ei ole tarvinnut pyöritellä peukaloita, vaan kaikilla on tutkinnassa kädet täynnä töitä. On ollut aika vilkkaasti perusjuttuja: pahoinpitelyitä, vahingontekoja ja rattijuopumuksia. Lisäksi muutamia henkilöitä on pidätetty törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Näiden tutkintaa jatketaan pääsiäisenä, Välisaari kertoi.

Suurin osa tapahtumista koski Jyväskylän seutua. Lisäksi Himoksella pahoinpideltiin järjestysmiestä.

Muuramen Kinkomaalla oli puolestaan murtauduttu omakotitaloon lauantain vastaisena yönä, ja anastettu vaatehuoneessa sijaitseva kassakaappi. Ainakin ensivaikutelman mukaan varkaat olivat tienneet, mitä tekevät.

– Asuntoa ei oltu muuten pengottu, vaan kassakaappi oli irrotettu kiinnikkeistään ja viety pois, Välisaari kertoo.

Vakavimmalla rikosnimikkeellä tutkitaan tapahtumia Toivakassa torstai-illan pääsiäisliikenteessä kello kuuden aikoihin. Vuonna 1997 syntynyt mikkeliläismies ajoi moottoripyörällä liikennepoliisia vastaan Nelostiellä yli 190 kilometrin tuntinopeudella. Poliisi lähti nuorukaisen perään useamman partion voimin eri suunnista.

Kaaharin edellä ollut poliisimies nousi ajoneuvosta ja näytti pysähtymismerkkiä, jota nuorukainen ei totellut, vaan jatkoi matkaansa yli 200 kilometrin tuntivauhdilla.

– Poliisi joutui väistämään, joten tapahtumia tutkitaan sellaisella rikosnimikkeellä kuin murhan yritys, Välisaari kertoi.

Kuljettaja on kertonut menneensä tilanteessa paniikkiin, koska on ollut luvatta liikkeellä isänsä moottoripyörällä. Hänellä ei myöskään ollut ajokorttia, joten tapahtumia tutkitaan myös kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sekä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Nuorukaisella ei ole aiempaa rikoshistoriaa. Myöhemmin poliisi harkitsee yhdessä syyttäjän kanssa, muuttuuko rikosnimike esimerkiksi törkeän pahoinpitelyn yritykseksi tai virkamiehen väkivaltaiseksi vastustamiseksi.