Murhasta 3,5 vuotta vankilassa istuneelle äänekoskelaiselle miljoonakorvaukset? Käräjäoikeus käsittelee syyttömänä tuomitun miehen vaatimuksia tänään

Keski-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään murhasta syyttömänä tuomitun 48-vuotiaan äänekoskelaismiehen kärsimyskorvausasiaa. Mies vaatii valtiolta yhteensä 1 014 400 euron korvauksia vapautensa menettämisestä, eli 800 euroa vankilavuorokautta kohti.

Mies vangittiin epäiltynä niin sanotusta Kivetyn maastosurmasta elokuussa 2013 ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Keski-Suomen käräjäoikeudessa helmikuussa 2014. Joulukuussa 2016 korkein oikeus kumosi tuomiot ja palautti asian käräjäoikeuteen. Maaliskuussa 2017 Keski-Suomen käräjäoikeus hylkäsi murhasyytteen ja määräsi miehen vapautettavaksi. Hän ehti olla vangittuna 1268 vuorokautta.

Valtiokonttori on jo maksanut miehelle niin sanottua koppikorvausta 410 euroa vuorokaudelta, mutta mies vaatii miltei summan tuplaamista. Hän perustelee vaatimustaan muun muassa poikkeuksellisen pitkällä ja yhtämittaiselle vapaudenmenetyksellään, tapauksen saamalla julkisuudella sekä vapaudenmenetyksen aiheuttamilla sosiaalisilla seurauksilla. Vankila-aikana miehen pitkä parisuhde päättyi ja hän menetti asuntonsa. Mies kokee tulleensa myös julkisen vallan aiheuttaman oikeudenloukkauksen kohteeksi: korkeimman oikeuden mukaan hän ei saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä poliisin ja tuomioistuimen virheellisen lainsoveltamisen vuoksi.

Valtiokonttori on puolestaan huomauttanut, että sen maksama kärsimyskorvaus on jo yli kolminkertaisesti yli vakiintuneen tason. Aiemmin valtionkonttori on maksanut Anneli Auerille 800 euron vuorokausikorvauksen aiheettomasta vapaudenmenetyksestä, mutta keskimääräinen kärsimyskorvauksen summa on noin 120 euroa.