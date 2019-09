Mustankorkean jäteasemalla syttyi aamulla tulipalo, seitsemän säiliöautoa yhä valmiudessa – katso kuvat paikan päältä

Mustankorkean jätekeskuksen alueella Jyväskylässä syttyi varhain keskiviikkoaamuna tulipalo.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Arto Ahlroos kertoi kello seitsemän jälkeen, että palo syttyi suuressa hakekasassa, joka sijaitsee kompostilaitoksen edessä.

– Palon syttymäkohta on hakekasan keskivaiheilla, joten pelastuksen painopiste on nyt kasan pienentämisessä ja paloalueen rajaamisessa, ettei se pääsisi leviämään ja laajenemaan koko kasan alueelle. Palokuormaa siinä on aika paljon, Ahlroos kertoo.

Kello kahdeksan aikaan paikalla ollut päivystävä palomestari Tomi Jousmäki sanoi, että tilanne paikan päällä oli tuolloin "pelottavan rauhallinen". Jousmäen mukaan palava hakekasa on jopa yli tuhatkuutioinen ja koska palokuormaa on niin paljon, valmiutta pidetään suurena. Paikalla oli kello kahdeksan aikaan edelleen seitsemän säiliöautoa siltä varalta, että palo vielä suurenee.

– Henkilökunnan avulla pienennämme kasaa edelleen ja siirrämme sitä syrjään. Liekkejä ei enää ole, mutta savua nousee, Jousmäki kertoi kello kahdeksan aikaan.

Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta ennen kello puoli seitsemää, kun Mustankorkean henkilökunta oli huomannut kytyjä hakekasassa.

Keskisuomalainen seuraa tilannetta.