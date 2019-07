Mustasukkaisuus ja kolmiodraama Laihian epäillyn henkirikoksen taustalla – naista epäillään toisen naisen tappamisesta viime kesänä, poliisi edelleen vaitonainen tekotavasta

Poliisi epäilee Pohjanmaalla Laihialla tapahtuneen henkirikoksen motiiviksi mustasukkaisuutta ja kolmiodraamaa. 60-vuotias nainen löytyi viime vuoden heinäkuussa kuolleena kotoaan.

– Motiivin epäillään olevan tämmöinen parisuhdeasia, rakkaus, mustasukkaisuus. Kolmiodraamaksi voi sitä luonnehtia, sanoo tutkinnanjohtaja Hans Fagerström STT:lle.

Epäiltynä naisen taposta on noin viisikymppinen nainen, joka on edelleen vangittuna. Tutkinnanjohtajan mukaan nainen kiistää teon.

– Hyvässä hengessä ja yhteistyökykyinen on ollut, mutta kiistää epäilyt kaikilta osin.

Uhrilla ei ollut poliisin mukaan ulkoisia vammoja. Fagerström on edelleen vaitonainen tekotavasta.

– Tekotapa on sikäli selvinnyt, mutta katson, että se on loppuun asti salassa pidettävä asia.

Tekotapaa ei Fagerströmin mukaan voi pitää täysin poikkeuksellisena. Hän on aiemmin kertonut, että uhria ei surmattu insuliinilla. Syy yhden tekotavan poissulkemiselle oli Fagerströmin mukaan se, että paikkakunnalla levisi valheellisia huhuja tapauksesta.

Toinen mies asunnossa, toinen lähimailla

Naisen epäillään toimineen yksin, mutta hänen lisäkseen taposta epäillään tällä hetkellä kahta miestä. Toinen miehistä on tutkinnanjohtajan mukaan ollut paikalla, kun epäilty henkirikos on tapahtunut. Toinen "lähimailla" ollut mies liittyy Fagerströmin mukaan kolmiodraamaan. Fagerströmin mukaan on vielä epäselvää, siirtyykö tapaus miesten osalta syyttäjälle.

Fagerströmin mukaan epäillyn rikoksen olosuhteista ei voi tässä vaiheessa tarkemmin kertoa. Hän kuitenkin korostaa, että kyse ei ollut juhlista tai "juopporemmistä". Tapaukseen liittyvä nelikko ei ollut viettänyt aikaa yhdessä ennen uhrin kuolemaa.