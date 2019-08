Muurame harkitsee pakkolunastusta Riihivuoren pohjoisrinteestä

Muurame sai uuden yrittäjän Riihivuoren itärinteille, ja tavoitteena on saada myös pohjoisrinne yrittäjän käyttöön. Asiassa mutkana on maanomistus, sillä noin kaksi kolmasosaa rinteestä on yksityisessä omistuksessa.

Aiemmin rinne on ollut vuokralla, mutta vuokrasopimus päättyi kun Riihivuori ajautui konkurssiin vuonna 2017. Uutta vuokrasopimusta ei ole saatu neuvoteltua, joten kunta saattaa turvautua pakkolunastukseen.

Muuramen kunta on useaan otteeseen pyrkinyt ostamaan tai vuokraamaan palstaa. Neuvotteluja on vaikeuttanut se, että tilalla on viisi omistajaa, joista yksi on kuolinpesä.

Kunnanhallitus käsittelee maanantaina lunastusluvan hakemista ympäristöministeriöltä ja samalla lunastuslain mukaista ennakkohaltuunottoa alueelle liittyvien töiden kiireellisyyden takia. Lopullisen päätöksen lunastusluvan hakemisesta tekee valtuusto.

Konkurssin jälkeen Muuramen kunta käytti etuosto-oikeuttaan ja sai omistukseen koko laskettelukeskuksen, noin 32 hehtaaria, lukuun ottamatta lunastuskohteena olevaa palstaa.

Kuntaliiton mukaan kunnat turvautuvat käytännössä maan lunastamiseen varsin harvoin. Lunastamisen mahdollisuus ja siihen lunastuslaissa kytketty arvonleikkaus edistävät myös vapaaehtoisten kauppojen syntymistä.

Maaomaisuuden lunastaminen on Kuntaliiton mukaan aina merkittävä ratkaisu. Lunastuksessa ratkaistaan osapuolten eri tavoin ristiriitaiset näkemykset ja puututaan omistusoikeuteen.