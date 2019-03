Muurame käytti koko vuoden määrärahan yhteen 33 hehtaarin maakauppaan

Muuramen kunta ostaa yhteensä 400 000 eurolla maata. Isosta maakaupasta päätti kunnanvaltuusto maanantaina. Alueita osoitetaan teollisuuteen, työpaikoille ja asumiseen. Ostohinta rahoitetaan pääomalainalla.

Valtuustossa heräsi epäily siitä, että koska kiinteistöjen hinta vastaa täsmälleen kunnan tämän vuoden maanhankinnan budjetoitua määrärahaa, 400 000 euroa ei ole muodostunut hinnaksi sattumalta.

– Onkohan myyjä tiennyt mitä kunnalla on käytettävänä, ja pyytänyt juuri sen, perussuomalaisten Heli Kupari pohti.

– Kunnan määrärahoilla ja muodostuneella kauppahinnalla ei ole mitään tekemistä keskenään, kyseessä on todellakin vain sattuma, kunnanjohtaja Ari Ranta-aho vakuutti.

Kehittämisjohtaja Julia Virtanen muistutti, että kunnalla on jatkuvasti vireillä maakauppoja, ja niihin käytetään vuosittain sadastatuhannesta miljoonaan euroa sen mukaan, missä aikataulussa ne etenevät ja mihin kohtaan vuotta kauppa ajoittuu.

Yhdellä kiinteistöistä on virkistysarvoa, ja perussuomalaisten Kari Pajunen halusikin tietää, onko alueelle suunnitteilla jotain rakennettavaa virkistysaluetta. Virtanen totesi, että suunnitelmia ei ainakaan tässä vaiheessa ole, vaan alue jää kuntalaisten käyttöön metsäalueena.

Pentti Haukimäkeä (vas.) vaivasi se, että viisi eri kiinteistöä ostetaan könttäsummalla, jolloin yksittäisten alueiden neliöhinnat eivät aukea. Könttäsumma ei Virtasen mukaan tarkoita sitä, että kaikilla kiinteistöillä olisi sama neliöhinta, mutta koska kiinteistöjen omistaja on sama, kauppa tehdään könttänä. Yksilöllisesti hinnoiteltujen palstojen keskineliöhinta on noin 1,2 euroa.

Ostettavat viisi kiinteistöä, joiden yhteispinta-ala on 33,4 hehtaaria sijaitsevat Kinkomaalla ja Kuusanmäentien ja valtatien varrella.

Kiinteistöistä Tytinniityn alue on tarkoitus osoittaa alue teollisuus- ja työpaikka-alueeksi.

Korpela sijaitsee Ketunmutka-tien varrella rajautuen valtatien varteen. Vireillä olevassa osayleiskaavassa tavoitteena on osoittaa myös tämä alue teollisuus- ja työpaikka-alueeksi.

Mannenranta on Korpelan tilaa vastapäätä valtatien toisella puolella. Tilasta on maapinta-alaa 2,7 hehtaaria ja vesipinta-alaa 0,8 hehtaaria. Kohteella on virkistysarvoa.

Metsä-Kallela sijaitsee Kinkomaalla Olympiakylän takana. Tavoitteena on kaavoittaa alue tulevaisuudessa asuinalueeksi.

Lehtola ja Lehtolanlisä (0,3 ha) sijaitsevat Kinkomaalla Olympiatien varrella Metsä-Kallelan tilaan rajautuen. Kohteessa sijaitsee purkukuntoinen talo.