Muurame ostamassa yli 30 hehtaaria maata 400 000 eurolla – päätöksen kaupoista tekee valtuusto

Muuramen kunta on hankkimassa lisää maata yhteensä 400 000 euron kiinteistökaupoilla. Maanomistajan kanssa on käyty neuvotteluja viiden kiinteistön ostamisesta Kuusanmäentien ja valtatien varrelta sekä Kinkomaalta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle kauppojen tekemistä.

Kuusanmäentien varresta ostetaan 5,4 hehtaarin alue ja Ketunmutka-tien varrelta 10,4 hehtaarin alue, jotka ovat vireillä olevassa osayleiskaavassa tulossa teollisuus- ja työpaikka-alueeksi.

Kolmas kohde on 2,7 hehtaarin Mannenranta Korpelan tilaa vastapäätä, kohteella on virkistysarvoa.

Metsä-Kallela on 14,6 hehtaarin suuruinen alue Kinkomaalla Olympiakylän takana. Tavoitteena on kaavoittaa alue tulevaisuudessa asuinalueeksi. Tähän liittyy viidentenä kauppakohteena 0,3 hehtaarin suuruinen alue, jolla on purkukuntoinen talo.

Kuluvan vuoden talousarviossa maa-alueiden ostamiseen on varattu määrärahaa 400 000 euroa.