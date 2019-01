Muuramen demarit haastavat valtuustoryhmät tarkastamaan hoivapalveluiden tilaa – "Asukkailta ja heidän läheisiltään on tullut huolestuneita yhteydenottoja"

Muuramen demarit haastavat valtuustoryhmät mukaan tarkastamaan kunnan hoivapalveluiden tilaa. Muuramen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen 1. puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas Jani Kokko (sd.) vaatii tiedotteessa, että havaittuihin epäkohtiin täytyy puuttua välittömästi, ja asiat tulee korjata.

Viikolla uutisoitu tapaus Kristiinankaupungissa suljetusta hoivakodista koskettaa myös Muuramea, sillä sama hoiva-alan yritys Esperi Care Oy tuottaa myös Kinkomaalla sijaitsevan hoivakoti Paatelan palveluita, tiedotteessa muistutetaan. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt Esperin toiminnan keskeytettäväksi Ulrika-hoitokodissa Kristiinankaupungissa henkilöstön vähyyden vuoksi.

Muuramen demareiden tiedotteen mukaan Paatelan toiminnasta on Esperi Caren toiminta-aikana tullut asukkailta ja heidän läheisiltään huolestuneita yhteydenottoja. Demarit kummeksuvat, että yhtiön hallinto ja kaikki henkilöstöhallintoon ja mitoitukseen liittyvät asiat on keskitetty Helsinkiin, eikä hoivakodeissa ole varsinaista työnjohtoa. Lisäksi omavalvonnalla on heidän mukaansa aivan liian suuri painoarvo, ja vastuu jää usein asukkaalle tai hänen läheisilleen.

Tällä hetkellä hoitajamitoitus lasketaan henkilöstömäärällä, mutta hoitajilla teetetään muun muassa pyykki-, ruoka- ja siivoushuoltoa. Nämä työt vievät aikaa varsinaisesta hoitotyöstä, johon koulutettujen hoitajien tulisi saada keskittyä, demarit toteavat.

– Vaikka Muurame kuuluu ikärakenteeltaan nuorekkaisiin kuntiin, vanhusväestön määrä kasvaa meilläkin. Siksi tarvitsemme kattavat kotihoidon palvelut niille vanhuksille, jotka haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, mutta myös ihmisarvoisen hoidon siinä vaiheessa, kun kotona ei enää pärjätä, Jani Kokko lisää.