Muuramen kunnassa vanhusväestön osuus kasvaa jyrkästi, sote-palveluissa painetta lisätä rahoitusta

Muurame jatkaa tarkkaa taloudenpitoaan ensi vuonna veroprosentteja nostamatta, ja tuloveroprosentti 19,50 on edelleen Keski-Suomen toiseksi alhaisin. Suuria rakennusinvestointeja ei ole, mutta käyttömenoja ei saatu puristettua kesällä annettuihin budjettiraameihin. Eniten kasvupainetta on terveys- ja sosiaalipalveluissa, jotka Muurame hoitaa kunnan oman liikelaitoksen kautta.

– Siellä merkittävintä nousua syntyy vanhus- ja vammaispalveluista, kun taas perusterveydenhuollon menoissa ei ole nousua, talousjohtaja Jukka Kaistinen sanoo.

Kunnan kokonaismenot ovat 61,8 miljoonaa euroa, missä on kasvua kuluvan vuoden budjettiin noin 4 prosenttia. Kun Muuramen Hyvinvointiliikelaitoksen menot eli kunnan myöntämä avustus lisätään, menot nousevat 85,5 miljoonaan euroon.

Sosiaali- ja terveysmenoissa on odotettavissa nousua tulevinakin vuosina, sillä kunnan väestö ikääntyy nyt nopeasti.

– Huoltosuhde pysyy hyvänä jatkossakin, mutta meillä vanhusväestön kasvu on nyt erityisen jyrkkää, kun monissa muissa kunnissa se on jo noussut tasaisemmin, Kaistinen sanoo.

Samaan aikaan kun vanhusväestön osuus kasvaa, lasten osuus väestöstä pienenee. Siitä huolimatta työikäisen väestön määrä näyttäisi ennusteiden mukaan pysyvän aika lailla ennallaan.

– Työpaikat ja työssä käyvät kuntalaiset ovatkin kasvavalle kunnalle elinehto. Verotulot ovat suurin tulonlähde, ja ne nousevat ensi vuonna. Valtionosuudet asukasta kohti taas pienenevät hieman, kunnanjohtaja Ari Ranta-aho sanoo.

Ranta-ahon mielestä kunnan on jatkossakin huolehdittava työpaikkojen synnyn ja elinvoiman edellytyksistä muun muassa kaavoituksella. Myös yrityskoordinaattorin työ on saanut yrittäjiltä hyvää palautetta.

– Uusille alueille on jo kysyntää, kunhan kaavat valmistuvat, Ranta-aho sanoo.

Vaikka lasten määrä onkin laskussa aina vuoteen 2023 asti, Muuramella on ongelmia koulutilojen kanssa. Palveluverkkoselvityksen mukaan esimerkiksi Isolahdessa lasten määrä pysyy nykyisellä tasolla vähintään kymmenen vuotta, mutta koulussa ja päiväkodissa alkaa olla ahdasta. Kouluverkkokysymysten pohtiminen jatkuu ensi vuonna, ja tulevia hankkeita kuten Mäkelänmäen koulun uudisrakennusta aletaan suunnitella.

– Muutenkin on katsottava kaikessa toiminnassa ensi vuotta pitemmälle, jopa 10 tai 20 vuoden päähän, vaikka ennustettavuus niin pitkälle onkin vaikeaa. On varauduttava muun muassa korkotason nousuun, väestörakenteen, palvelutarpeiden ja elinkeino- ja työelämän muutoksiin. Vaikka ensi vuoden budjettiluvut näyttävät hyviltä kaikin puolin ja tulos on noin 200 000 euroa ylijäämäinen ja lainakanta laskee, eei tässä henkseleitä voi paukutella, Ranta-aho muistuttaa.

Muuramella on taseessa noin 9 miljoonan euron ylijäämä.

Pieninä poimintoina ensi vuoden talousarviosta voi mainita vaikkapa maksuttomat koulukuljetukset esiopetuksessa oleville kuusivuotiaille nykyisten saattoavustusten sijaan tammikuun alusta.

Pitemmälle menevissä suunnitelmissa on kirjastopalvelujen kohentaminen Kinkomaan kasvavalla alueella omatoimikirjastolla, jos sopiva tila vain löytyy.

Elinkeinoelämän puolella Sillanniityn noin 22 hehtaarin alueen markkinointi voidaan aloittaa ensi vuonna, kaava valmistuu vielä tänä vuonna. Myös Kuusanmäen kaavoitus saataneen loppuun ensi vuonna, ja alueelle tulee noin 15 teollisuus- ja yritystonttia.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioesityksen osaltaan maanantaina. Talousarviosta päättää valtuusto 12. marraskuuta.