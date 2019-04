Muuramen kunta yrittää herättää Riihivuoren laskettelukeskuksen henkiin: aloitti rinneyrittäjän etsinnän

Muuramen kunta on käynnistänyt rinneyrittäjän kilpailutuksen omistamansa Riihivuori-keskuksen laskettelutoiminnan järjestämiseen.

Tavoitteena on, että laskettelutoiminta palaisi keskukseen entisessä laajuudessaan.

– Uskomme, että Riihivuoressa tullaan laskettelemaan ensi talvena, sanoo kunnanjohtaja Ari Ranta-aho.

Rinneyrittäjää etsitään noin 20 hehtaarin kokoiselle alueelle. Rinnepalvelujen tukitoimintoja varten yrittäjälle tarjotaan vuokralle Ravintola Riihikelon alakerran tilat, joissa on sijainnut lipunmyynti, suksien huoltopiste ja korjaamo, suksivuokraamo, hiihtokoulun toimisto sekä asiakkaiden käytössä olleet wc-tilat.

Kunta on suunnitellut tekevänsä rinneyrittäjän kanssa tarvittaessa jopa 20 vuoden vuokrasopimuksen.

Vuokrattavaan alueeseen kuuluu itärinne, joka sijaitsee kokonaan kunnan omistamalla maa-alueella. Tällä hetkellä esteenä kaikkien rinteiden vuokraamiselle on pohjoisrinne, josta pääosa on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa.

Vuokrasopimus tämän yksityisen omistajan kanssa katkesi laskettelukeskuksen konkurssin yhteydessä. Kunta on käynyt neuvotteluja alueen vuokraamisesta sen omistavan perikunnan kanssa.

– Se ei ole kunnasta kiinni. Sopimuksen vuokrahintakin jo tiedetään. Uskon, että he löytävät siihen ratkaisun, Ranta-aho sanoo.

Kunta ei aio investoida alueeseen itse. Rinneyrittäjä ottaisi vastuulleen laskettelutoiminnan vaatimien laitteiden ja koneiden hankinnan sekä ylläpidon ja myös rinnealueiden ylläpidon ja mahdollisen muokkaamisen kustannukset.

Yrittäjä vastaa myös mahdollisten lisärakennusten rakentamisesta ja ylläpidosta.

Laskettelukeskuksen hissit ja muu irtain myytiin konkurssipesän huutokaupassa. Itärinteiltä löytyvät kunnan omistuksessa olevat rinnekehikot, niihin liittyvät päävaijerit sekä osia linjan pyörittämiseen tarvittavista voimayksiköistä.

Kunta on jo selvittänyt asiantuntijoiden kanssa laitteiden toimintaa ja tarvittavia hankintoja. Alustavien arvioiden mukaan itärinteen hissilaitteistojen käyttöönotto edellyttää 150 000 euron arvoisia huolto- ja uudistamistoimia. Rinteen muu varustelu edellyttää noin 30 000 euron investointia.

Vuoden 2018 lopulla alueelle hyväksyttiin strateginen suunnitelma Masterplan 2030, joka ohjaa alueen maankäytöllistä ja toiminnallista kehittämistä.

Suunnitelman mukaisesti aluetta kehitetään ympärivuotisena matkailualueena. Yrittäjä voisi halutessaan olla mukana myös kesätoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kunnalla on tällä hetkellä sopimus Uuden Iloisen Teatterin kanssa kesäteatteritoiminnan järjestämisestä alueella ensi kesänä. Myös ravintolatoiminnasta on voimassa oleva sopimus, jossa on otettu huomioon rinnetoiminnan tarpeet.

Esityksiä laskettelutoiminnan järjestämisestä otetaan vastaan toukokuun 24. päivä saakka. Kunnan tavoitteena on tehdä sopimus yhden rinneyrittäjän kanssa kesäkuun alussa.

– Kunnanjohtajana uskon siihen, että toiminta on sen verran mielenkiintoinen, että vuokralainen löytyy kesän aikana. Kyselyitä on jo tullut, Ranta-aho sanoo.