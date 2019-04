Muuramen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi valittiin Heikki Myllykoski

Muuramen seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut Heikki Myllykosken Muuramen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi. Nykyinen kirkkoherra Simo Lampela jää eläkkeelle.

Keskiviikkona tehty valinta oli yksimielinen. Kirkkoherran virkaan oli viisi hakijaa.

Myllykoski (s. 1976) vihittiin papiksi vuonna 2001. Siitä asti hän on työskennellyt Muuramen seurakunnassa seurakuntapastorina, kappalaisena ja viime kuukaudet vs. kirkkoherrana. Lisäksi hän on toiminut sotilaspappina Ilmavoimissa.

Uusi kirkkoherra aloittaa virassaan 1.9.2019.