Muuramen vesijohtoveteen päässyt liika lipeä on aiheuttanut iho-oireita

Muuramen vesijohtoveteen pääsi eilen torstaina liikaa lipeää, jonka vuoksi osa vettä käyttäneistä on saanut muun muassa iho-oireita, kertoo Muuramen kunnan vesilaitoksen tekninen johtaja Minna Länsisalmi. Vesijohtovesi asetettiin torstana käyttökieltoon, kun ongelma havaittiin.

– Iho-oireista tuli torstai-iltana aika paljon kuluttajavalituksia vesilaitoksen päivystysnumeroon, Länsisalmi kertoo.

Muuramen terveyskeskuksessa tilanne ei ole erityisemmin näkynyt, kommentoi avosairaanhoidon osastonhoitaja Karoliina Eronen.

– Mitään hätää ei ole, Eronen toteaa.

Keski-Suomen keskussairaalan päivystykseen on illan ja yön aikana tullut pari potilasta, joilla on ollut lieviä iho-oireita, joiden on arveltu johtuvan lipeästä, kertoo osastonylilääkäri Arja Lehtola.

Väkevän emäksisen liuksen käyttämisestä voi seurata esimerkiksi ihon liukkautta, ihon ja limakalvojen punotusta, palovammojen kaltaisia vammoja ja juotuna vatsaoireita, kertoi kertoi Jyväskylän kaupungin johtava ympäristötarkastaja Kirsti Leppänen torstai-iltana. Jos oireita ilmenee, tulee mennä päivystykseen.

Lipeän syötössä sattui eilen torstaina Muuramessa toimintahäiriö, ja vesijohtoveteen pääsi lipeää yli raja-arvojen. Talousveteen lisätään Länsisalmen mukaan tavallisestikin lipeää nostamaan veden pH-arvoa. Luonnonvedet ovat luonnostaan niin happamia, että lipeän lisäys on Länsisalmen mukaan yleinen keino estää putkien korroosiota eli syöpymistä.

Toimintahäiriön syytä aletaan selvittää ensi viikolla, kertoo Länsisalmi. Hän ei osaa ottaa kantaa siihen, johtuiko häiriö siitä, että laitteistot ovat tulossa tiensä päähän.

– Laitteita tarkistetaan ja tiettyjä laitteita uusitaan määräajoin. Äkkiseltään en muista kyseisten laitteiden ikiä, hän totesi.

Veden ehdoton käyttökielto on poistunut perjantaiaamuna Muuramesta. Vettä voi käyttää niissä kiinteistöissä ja huoneistoissa, joissa vettä on juoksutettu eilisen jälkeen ja joiden veden laadussa ei ole havaittu liukkautta, hajua, makua tai sakkaa. Tärkeää on muistaa juoksuttaa vettä, jos sitä ei ole vielä eilisen jälkeen tehnyt. Juoksuttamisen vesimittarilukemat kannattaa ottaa ylös korvausvaatimusta varten.

Voimakkaan juoksutuksen vuoksi häiriötilannealueelle on alettu johtaa Jyväskylän Energia Oy:n talousvettä. Mäkipajanrannan alueelle johdetaan vettä Kinkomaan vedenottamolta.

Häiriötilanne koskee seuraavia alueita: Kinkomaan Mäkipajanranta, Kinkoranta,Lyytintie, Antinmutka 6-8,18, Lundintie, Parantolantie Torpantie, Rikuntie, Nikontie, Oksakuja, Kinkorinne, Uljaantie, Lukuhaara, Tuomipuro, Sirkantie, Kertuntie, Ahvenlammentie, Purotie, Lauttamuksentie, Liikekuja, Tanhukuja, Uunitie, Ritarintie, Mäntykuja, Keskuskuja, Puronotko.

Muuramen kunnan sivuilla tiedotetaan tilanteesta ajantasaisesti.