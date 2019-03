Muuramen yläkoululaiset innostuivat päiväunista – kasiluokkalaiset kehittivät päikkärimahdollisuuden ja Unikioskin

Jopa 50 oppilasta ilmoittautui päiväunille Muuramen Nisulanmäen koululla, jossa järjestettiin keskiviikkona erityinen Nisulanmäen päikkärit -teemapäivä. Sekä idea että toteutus oli täysin kahdeksasluokkalaisten oppilaiden vastuulla.

– Varsinkin koulupäivän viimeisillä tunneilla keskittyminen herpaantuu ja väsyttää, kertoi 15-vuotias Veeti Paananen.

Paananen ja Onni Leinonen, 14, toimivat päikkäripäivän projektipäälliköinä, ja mukana järjestelyissä oli koko luokka. Tarjolla oli painisaliin perustetun päiväunipaikan lisäksi joogahuone ja satutunti, joihin myös riitti osallistujia. Silti ylivoimaisesti eniten väkeä vetivät päiväunet.

– Aika moni haluaa pelkästään nukkua, totesi Leinonen.

Yöunen puutteesta ei välttämättä ole kysymys, sillä Paananen ja Leinonenkin kertoivat nukkuvansa 8–9 tunnin yöunet. Viikonloppuisin tai lomalla unta riittää pidempäänkin. Molemmat muistuttivat päiväunien tutkitusti hyvää tekevästä vaikutuksesta terveydelle, vireydelle ja työteholle.

Nisulanmäen päikkäripäivä liittyi talous- ja yrittäjyyskasvatukseen, jonka puitteissa järjestetään erilaisia projekteja. Taustalla on myös Muuramen nuorten yrittäjyystalo Innola, jossa idea päikkäripäivään syttyi. Pelkkää makailua teemapäivä ei toki sisältänyt. Työtä ja vastuujakoa vaativat tapahtuman ilmoittautumiset, markkinointi ja tilajärjestelyt. Vaikka päiväunia ja muita teemahuoneita oli tarjolla vain kahdeksasluokkalaisille, koko koulua ilahdutettiin Unikioskilla, jonne oppilaat itse leipoivat myytäviä herkkuja.

Opettaja Susanna Kinnunen kiitteli oppilaita hyvästä ideasta. Hänen mukaansa päiväunia ei ole mahdotonta ottaa osaksi kouluarkea, sillä tietty väsyminen iltapäivällä on tuttu ilmiö. Tosin iltapäivällä on myös koulun pitkä ja kaikille koululaisille pakollinen ulkovälitunti, jonka perusidea on myös ehkäistä iltapäivän nuutumista.

Päiväunille ei murrosikäisen arjessa yleensä ole tilaa. Paananen ja Leinonen muistavat nukkuneensa säännöllisesti päiväunia viimeksi esikoulussa.

– Silloin se tuntui pakolta, mutta nyt sitä osaa arvostaa, kertoi Leinonen.