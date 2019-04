Muuramessa verotulot kehittyivät ennakoitua paremmin

Muuramen kunnan talous kulkee tuttua, vahvaa polkua. Viime vuoden tilinpäätös on 230 000 euroa ylijäämää. Aiemmilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä on 9,26 miljoona euroa. Pitkäaikaisia lainoja on pystytty lyhentämään ja velka asukasta kohden on selvästi maan keskiarvon alapuolella, alle 2 000 euroa.

Verotulot ovat kehittyneet hieman ennakoitua paremmin. Verotulokertymä oli kaikkineen 39,4 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvua selittää edeltävän kahden vuoden vahva väestönkasvu.

– Yhteisöverojen tuotto toisaalta hieman laski, vaikka muuramelaisilla yrityksillä menee hyvin. Selityksenä on valtion ja kuntien välinen jako-osuus, jossa on vuosittain vaihtelua. Väestön kasvu ja väestön ikääntyminen ennustetusti nostivat valtionosuutta, kunnanjohtaja Ari Ranta-aho sanoo tilinpäätöskatsauksessaan.

Menot saatiin pysymään pääosin talousarviokehyksen sisällä. Suurimmat ylitykset tulivat erikoissairaanhoidosta. Terveyskeskustoiminta on kunnossa ja kuntalaisten antama palaute kunnan liikelaitoksesta erinomaista.

Erityisen huolestuttavana kehityksenä Muuramessa pidetään sitä, että lähes kaiken ulkopuolisena palveluna ostetun toiminnan kustannusten kasvu on kunnan omaa kustannuskasvua huomattavasti nopeampaa.

Kunnan väkiluku on kasvanut yhtöjaksoisesti jo yli 50 vuotta. Viime vuonna kasvu kuitenkin hidastui edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin syy väestönkasvun hidastumiseen on syntyvyyden romahtaminen, kuten koko maassa. Muuramessa syntyvyys aleni kolmanneksen vuosikymmenen alun vuosiin verrattuna. Syntyvyys pysynyt samalla matalalla tasolla viimeiset kolme vuotta. Muuramelaisia oli vuoden lopussa ennakkotiedon mukaan 10 169.

Koska Muurame on edelleen vetovoimainen ja houkutteleva asuinkunta, väestönkasvu tuleekin pääosin muuttovoitosta.

– Väestönkasvu on merkittävä elinvoiman edistäjä, josta seuraa toinen toistaan ruokkivaa tekijää: rakentamista, työpaikkoja, verotuloja ja palveluja. Kysymyksessä on positiivinen kierre, Ranta-aho toteaa.

Väestön keski-ikä Muuramessa oli viime vuoden lopussa 39,4 vuotta. Työikäisen väestön osuus on vähentynyt tasaisesti koko tämän vuosituhannen, mikä heikentää kunnan huoltosuhdetta.

Työllisyystilanne kehittyy edelleen suotuisasti. Työttömyystilastojen mukaan muuramelaisista 7,9 prosenttia oli työttöminä vuoden vaihteessa (edellisessä vuodenvaihteessa 9,4 prosenttia). Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laski vuoden 2017 loppuun verrattuna lähes kolmanneksella.