Muuramesta löytyi paras lukio – katso tästä Keski-Suomen sijoitukset lukiovertailussa

Muuramen lukio keikkuu vuodesta toiseen erilaisten mittausten valossa parhaimpien lukioiden joukossa Keski-Suomessa. Myös valtakunnallisessa vertailussa Muuramen lukio on hyvillä sijoilla, kuten myös maakunnan naapurissa sijaitseva Ähtärin lukio.

STT:n uusi lukiovertailu asettaa Muuramen lukion kaikkien 349 lukion joukossa sijaluvulle 35. Kun vertailuun otetaan mukaan vain 177 suurta lukiota, Muuramen sijaluku on 16. Ähtärin lukio on kaikkien lukioiden joukossa sijalla 30. ja pienten lukioiden sarjassa sijalla 18.

Keski-Suomen 18 lukiosta Muurame on vertailussa paras.

– Tämä kertoo varmasti meidän laadukkaasta työstämme vuodesta toiseen ja opettajakunnan sitoutumisesta tähän hommaan, sanoo rehtori Aki Puustinen.

– Uskoisin myös, että meillä tehdään paljon muutakin, joka poikii näitä tuloksia. Me emme keskity pelkästään yo-kokeeseen, vaan kaikkeen ympärillä olevaan elämään yritysten, yhteisöjen ja muiden myötävaikutuksella.

Opiskelijoita Muuramen lukiossa on noin 220, ja tänään lauantaina ylioppilaslakin saa 60.

Yksi tärkeä menestystekijä on rehtori Puustisen mielestä lukion koko. Hän kertoo perehtyneensä heimo- ja tiimiajatteluun, jota on hyödynnetty esimerkiksi asiakasuskollisuuden näkökulmasta. Muuramen lukio on kooltaan 29 ideaalinen heimo. Opiskelijoista ja opettajista muodostuu opiskelua tukeva yhteisö.

– Tämän kokoisessa lukiossa syntyy sosiaalisia verkostoja ja ihmiset tuntevat toisiaan tavalla, joka ei voi toteutua valtavan suurissa yksiköissä.

Myös tiimityöskentely on keskeinen osa Muuramen lukion toimintakulttuuria. Tiimejä muodostavat sekä opettajat että opiskelijat. Tiimityöskentelyä tuetaan oppimisympäristöllä, jossa pienten ryhmien on helppo kokoontua.

STT:n lukiovertailussa paremmuusjärjestys määräytyy lukiolaisten lähtötason ja päättötason välillä. Kaikissa maan lukioissa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo heikkenee verrattuna lukion päättötodistuksen keskiarvoon. Parhaiden lukioiden kohdalla arvosana laskee vain kymmenyksellä tai kahdella, heikoimpien kohdalla lähes kaksi arvosanaa.

Peruskouluarvosanojen tippuminen lukiossa on Puustisen mukaan vanha ilmiö. Yläkoulun kasi saattaa olla lukion seiska. Puustinen antaa kuitenkin kiitoksen myös naapurissa sijaitsevalle Nisulanmäen yläkoululle, josta suurin osa lukiolaisista tulee.

– Siellä opettajat eivät anna ar-vioinnissa ilmaa, mikä varmasti näkyy myös lukiovertailun tuloksissa. Arvosanojen ei pidä olla liian kannustavia, koska lukiossa aiemmat liian hyvät numerot tulevat opiskelijan nilkkaan.

Ensimmäisen lukiovuotensa päättäneet Lilli Niemelä, Liina Taipale ja Maria Lampinen ovat selvästi ylpeitä omasta lukiostaan.

Lukio-opiskelun rankka tahti on ehtinyt tulla tutuksi ensimmäisen opintovuoden aikana.

– Numerot ovat itse asiassa parantuneet, olen saanut jopa kymppejä. Opiskelu on peruskoulua rankempaa, mutta opettajat tuntuvat läheisiltä ja yhteishenki on hyvä, kertoo Lilli Niemelä, 16.

Liina Taipale, 17, harkitsi hakevansa Schildtin lukioon musiikkilinjalle, mutta päätyi kuitenkin Muuramen lukioon. Vaikuttimena olivat kaverit ja lukion maine.

Maria Lampista, 16, eivät suuret lukiot kiinnostaneet alun perinkään. Arvosanat ovat Lampisella hieman laskeneet ensimmäisen vuoden aikana.

– Mutta tuntuu silti siltä, että olen oppinut opiskelemaan paremmin kuin yläkoulussa, kertoo Lampinen.

Ensimmäisen lukiovuotensa päättää myös Ronja Tuovinen, joka on saanut historiallisen suuren stipendin Suomen kulttuurirahastolta: 50 000 euroa. Tuovinen lähtee suorittamaan lukion jäljellä olevat kaksi vuotta Italiaan Duinon kaupunkiin, jonka lukiossa hän opiskelee IB-linjalla.