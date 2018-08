Muuratsalon Ristinselällä etsitään ihmistä vedestä – poliisi pyytää havaintoja

Muuratsalon Ristinselällä etsitään ihmistä vedestä. Järveltä löytyi aamuyhdeksältä ajelehtimasta Silver Fox -moottorivene, jonka omistaja on kateissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen vesipelastustehtävään kello 11.13.

Poliisi pyytää havaintoja veneen omistajasta, joka on vuonna 1950 syntynyt mies. Hän on noin 175 senttiä pitkä ja harmaahiuksinen. Miehellä on mahdollisesti yllään sininen Volvon takki.

Miehen epäillään lähteneen vesille tänään aamulla aikaisintaan 4.30 Muuratsalon pohjoispuolelta. Poliisi pyytää havaintoja miehen ja veneen liikkeistä aamulla. Havainnot pyydetään ilmoittamaan numeroon 0295 414 985.