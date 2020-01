Muutamia koronavirukselle altistuneita on karanteenissa Lapin keskussairaalassa – tuloksia altistuneiden näytteistä voidaan saada jo huomenna

Muutama ulkomaalainen matkailija on karanteenissa Rovaniemellä Lapin keskussairaalassa koronavirusaltistumisen vuoksi. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoi torstaisessa tiedotustilaisuudessa, että päätös karanteenista tehtiin yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Keskussairaalassa on hoidossa yksi vahvistettu koronaviruspotilas. Potilaan oireet alkoivat sunnuntaina, ja hän oli hakeutunut hoitoon Ivalon terveyskeskukseen, josta hänet siirrettiin tiistaina eristykseen Rovaniemelle. Broas kuvaili naisen tilan olevan ennallaan, eli potilas on edelleen hyvässä kunnossa.

Altistuneiksi luokitellaan ne, jotka ovat olleet potilaan kanssa tekemisissä kahta vuorokautta ennen sairastumista vähintään vartin ajan. Broasin mukaan altistuneiden määrä on 24, ja heistä suurin osa on ulkomaalaisia.

Potilas on ollut turistimatkalla, joten altistuneita on tullut esimerkiksi kulkuvälineissä ja majoituspaikoissa. THL:n ja Lapin sairaanhoitopiirin yhteisessä tiedotustilaisuudessa Rovaniemellä korostettiin, ettei potilaan tarkkoja liikkeitä kerrota julkisuuteen muun muassa yksityisyydensuojan turvaamiseksi.

Kaikkia altistuneita ei ole vielä tavoitettu, eikä kaikkien henkilöllisyys ole vielä sairaanhoitopiirin tiedossa. Broas huomautti, että altistuneiden määrä voi edelleen elää, koska kyse on hyvin pitkälti ulkomaalaisista henkilöistä.

– Kartoittaminen ja kontaktointi on tietysti jollakin tavalla haasteellisempaa kuin jos puhutaan ihan paikkakuntalaisista, jotka asuvat alueella.

Sairaanhoitopiiri arvioi, että nyt tutkittavana olevista näytteistä voidaan odottaa tuloksia perjantaina.

Kaksi henkilökunnasta etätöissä varmuuden vuoksi

Sairaalassa karanteenissa olevien altistuneiden lisäksi kaksi hoitohenkilökuntaan kuuluvaa on kotikaranteenissa, eli he tekevät etätöitä kotona kahden viikon ajan. Broas ja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela kehuivat henkilöstön nopeutta taudin arvioinnissa. Näin ollen tartuntariski henkilöstön kohdalla on heidän mukaansa pieni, ja karanteeni on vain varotoimi potilaiden turvaamiseksi.

Jokela huomautti, että normaalisti karanteeni tarkoittaisi nimenomaan kotona pysymistä. Ulkomaisten matkailijoiden kohdalla tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole.

– He ovat suhtautuneet erittäin asiallisesti ja ovat huojentuneita, että asiaa käydään läpi, Broas kuvailee.

Kysyttäessä karanteenien kustannuksista Jokela vastasi, että normaalitilanteessa EU:n ulkopuolelta tulevat potilaat vastaavat hoitonsa kustannuksista itse. Tartuntatautilainsäädäntöön perustuva pitkäkestoinen eristys kuitenkin hänen mukaansa tarkoittaa, että viimekätinen kustannusvastuu on valtiolla.

Oireet aivan kuin tavallisessa flunssassa

Oireiden perusteella koronavirustartuntaa ei Broasin mukaan voi erottaa tavallisesta nuhakuumeesta tai influenssasta.

– Lähtökohta on se, että jos altistunut saa hengitystieinfektio-oireita, tehdään normaali arviointi ja otetaan tutkimukset ja katsotaan, onko kyseessä koronavirus vai jokin ihan tavallinen muu virus.

Mahdollisiin uusiin tartuntatapauksiin ja lisäkaranteeneihin on sairaanhoitopiirissä varauduttu. Jokela painotti, että kyse on normaalista terveydenhuollon varautumisesta siihen, että jotakin poikkeavaa tapahtuu.

– Toki pyydämme tarvittaessa virka-apua muista sairaaloista, mutta tällaista tarvetta ei ole näköpiirissä.

Tiedotustilaisuuteen verkon välityksellä osallistunut THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön päällikkö Taneli Puumalainen sanoi THL:n päivittäneen torstaina toimintaohjeitaan. Lisäksi THL on lähettänyt Lappiin asiantuntija-apua, ja yksi asiantuntijoista puhuu kiinaa.