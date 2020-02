Muuttohanhet saapuivat Suomeen ennätysvarhain – lintujen kevätmuutto on aikaistunut keskimäärin viikon 50 vuodessa

Lintujen kevätmuutto on tänä vuonna aikaisessa, ainakin jos hanhihavaintoja on uskominen. Hanhia on havaittu Suomessa jo kymmenittäin, vaikka on vasta helmikuun puoliväli, kertoo BirdLife Suomi. Esimerkiksi Laitilassa Varsinais-Suomessa havaittiin torstaina 15 metsähanhea. Myös meri- ja tundrahanhia on näkynyt.

2000-luvulla on kyllä näkynyt yksittäisiä hanhia helmikuun puolivälissä aikaisemmin, mutta ei kymmenittäin, kertoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved STT:lle.

Hanhien aikaisempi paluu johtuu leudommista ilmoista niiden talvehtimisalueilla. Suomen hanhet viettävät talvea Länsi-Euroopassa, kuten Hollannissa, ja osa myös Etelä-Ruotsissa.

– Sitten kun on sopiva lounaistuuli, niin ensimmäiset yksilöt saapuvat usein niin, että lähdetään liikkeelle ja katsotaan, mikä on tilanne, Södersved sanoo.

Suomen säätä linnut eivät osaa ennustaa, mutta ne pysähtyvät muuttomatkalla tai kääntyvät jopa takaisin, jos liian kylmää tulee vastaan. Hanhet saapuvat entistä aikaisemmin Suomeen, mutta jäävät etelään ruokailemaan useammaksi viikoksi.

– Aikaistuneet keväät tarjoavat mahdollisuuden pilkkoa muuttomatkaa yhteen uuteen etappiin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa aikaistumiseen

Tutkimusten mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa kevätmuuton aikaistumisen taustalla. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa keskimääräinen lintu on aikaistanut kevätmuuttoaan noin viikon viidessä vuosikymmenessä, ilmeni Ecological Indicators -tiedelehdessä viime vuonna julkaistusta tutkimuksesta. Tutkimuksesta kertoi Helsingin yliopisto.

Osalla lajeista muutto on aikaistunut huomattavasti nopeammin. Esimerkiksi laulujoutsenen kevätmuuton puoliväli on aikaistunut Suomessa parilla viikolla 1980-luvulta lähtien.

Havaitut muutokset olivat tutkimuksen mukaan yhteydessä paikallisiin lämpötiloihin.

Lajien välisten erojen lisäksi eroja löytyi myös lajien sisältä. Saman lajin ensimmäiset muuttajat tulevat yhä aikaisemmin, mutta viimeiset eivät kiirehdi samalla tavalla. Siten muuttokausi pitenee.

Sadat joutsenet eivät muuttaneet ollenkaan

Yleensä kevään ensimmäisten muuttajien joukossa ovat kiurut ja töyhtöhyypät, mutta vielä niitä ei ole raportoitu kuin kourallinen, BirdLifen Södersved kertoo.

– Vähän voisi ounastella, kun alkavalla viikolla on luvassa lounaisvirtausta, että sieltä voi hyvin jotakin tulla.

Leuto talvi näkyy myös niin, ettei osa linnuista muuta lainkaan. Näin on erityisesti joutsenten kohdalla, joita on jäänyt Suomeen tänä talvena paljon tavallista enemmän.

– Satoja joutsenia on jäänyt talvehtimaan eri puolelle Etelä-Suomea ja saaristoa, Södersved kertoo.

Jos talvet vielä tästä leudontuvat, muuttolinnut talvehtivat entistä pohjoisempana.

– Niistä on enimmäkseen linnuille hyötyä – muuttomatka rasittaa vähemmän ja ne pääsevät aloittamaan paremmassa kunnossa pesinnän.

Riski on kuitenkin se, ettei ravintotilanne seuraa perässä lämpenemisen kanssa. Ravintoa ei siis välttämättä ole vielä tarpeeksi, kun poikaset syntyvät.