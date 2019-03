Muuttuuko Jämsän Pässinmäki taidetaloksi? – Kauko Sorjosen säätiö osti entisen edustuskerhon

Kauko Sorjosen säätiö on ostanut Jämsänkoskella sijaitsevan Pässinmäen rakennuksen. Säätiö osti Pässinmäen jo vuoden 2018 lopulla.

Tiilikantiellä sijaitsevaan Pässinmäkeen on alustavasti tarkoitus sijoittaa säätiön omistamia taide-esineitä, käy ilmi Kauko Sorjosen säätiön nettisivuilta. Kulttuurimesenaatti Kauko Sorjonen itse ei halunnut asiaa vielä kommentoida keskeneräisyyteen vedoten.

Pässinmäki on rakennettu vuonna 1957 Yhtyneiden Paperitehtaiden vieras- ja edustuskerhoksi. UPM Kymmene Oyj laittoi rakennuksen myyntiin viime vuoden lopulla. Myyntihinnaksi oli asetettu tuolloin 300 000 euroa.

Kauko Sorjosen säätiön nettisivuilta käy ilmi, että säätiön tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä UPM:n kanssa edustustilojen käytöstä.

Kankarisveteen kuuluvan Koskikeskisen rannalla sijaitseva Pässinmäki on kaksikerroksinen rakennus, jonka pinta-ala on noin 790 neliömetriä. 1,25 hehtaarin suuruisella tontilla sijaitsee päärakennuksen lisäksi myös kaksi saunarakennusta, molemmat rannan tuntumassa.

Säätiöllä on tällä hetkellä omistuksessaan useita kiinteistöjä. Säätiö omistaa Pässinmäen lisäksi Mänttä-Vilppulassa sijaitsevan Honkahovin ja Mäntän Klubin sekä Vihtavuoressa sijaitsevan Taidekeskus Järvilinnan. Myös Jyväskylän Juomatehdas, Wivi Lönnin kotitalo kanaloineen sekä Viitaniemessä sijaitseva Olavi Norosen suunnittelma toimistorakennus ovat säätiön omistamia. Lisäksi säätiöllä on kaksi kiinteistöä Kittilässä, Särestöniemi-museo sekä Palsa-museo.

Julkisuudessa on paistatellut viime aikoina niinikään säätiön omistama Kuokkalan kartano, joka on myynnissä. Keskisuomalainen uutisoi jo maaliskuun alussa, että kartano on houkutellut puoleensa useita ostajaehdokkaita. Vuonna 1904 Äijälänjoen rantaan valmistuneen ja 1990-luvun lopulla entisöidyn kartanon pyyntihinta on 2,2 miljoonaa euroa. Säätiö laittoi kartanon myyntiin alkuvuodesta.