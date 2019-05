Myöhästymiset riesana, aikatauluja rukattiin – katso kaikki Jyväskylän bussien syksyn reittimuutokset tästä

Jyväskylän paikallisliikenteen aikatauluihin ja reitteihin on tulossa huomattava määrä muutoksia. Uudessa talviaikataulussa, joka astuu voimaan 8. elokuuta 2019, on pyritty huomioimaan riittämättömät ajoajat ja toimimattomat aikataulut sekä parantamaan palvelun laatua.

Jopa 29 linjan aikatauluun ja reitteihin on tehty muutoksia, jotka perustuvat bussimatkustajien sekä liikennöitsijän palautteisiin. Asiakaspalautteen määrä on myös kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta ja sitä on pyritty ottamaan huomioon suunnittelussa.

Isoin muutos tulee Tikkakosken linjaan 22, jolla on ollut ongelmia pysyä aikatauluissaan jo useampana talvena.

Palautetta on tullut niin asiakkailta kuin kuljettajiltakin, kun myöhästymiset ovat usein 5–10 minuuttia. Linjan reittiä muutetaan Tikkakoskella niin, etteivät vuorot käy enää Länsirannassa, jossa asukkaita on 110. Sen sijaan linja 22 poikkeaa Tunnelimäessä, jossa asukkaita ja potentiaalisia asiakkaita on 570. Myös iltapäivän ruuhkavuorojen sujuvuutta parannetaan ja aamuvuorojen lähtöaikoja säädetään niin, että vuorot pysyvät paremmin aikataulussa.

Erilaisilla pienillä aikataulu- ja reittimuutoksilla parannetaan myös jatkoyhteyksiin ja työpaikoille ehtimistä. Esimerkiksi linjan 23 ensimmäistä lähtöä aikaistetaan viidellä minuutilla, jotta vuorolla ennättää paremmin keskussairaalaan töihin.

Linjaa 3K käyttävät koululaiset ovat antaneet palautetta, että vuorot Halssilasta Huhtasuon yhtenäiskoululle ovat olleet myöhässä. Ajoreittiä Seppälässä muutettiin viime talvena, mutta se ei riittänyt aikataulussa pysymiseen. Niinpä aamun lähtöaikataulua Halssilasta aikaistetaan kymmenellä minuutilla.

Paikallisliikenteen kesäaikataulut astuvat voimaan 3. kesäkuuta ollen voimassa aina 7. elokuuta saakka. Entistä useampi reitti pysyy samana kuin talviliikenteessä, mutta myös kesäliikenteen myöhästymisiä on otettu huomioon pienillä aikataulumuutoksilla.

Kesäkaudelle paikallisliikenne saa uuden toimijan nykyisen Jyväskylän Liikenne Oy:n rinnalle. Se liikennöi muilla alueilla. Kilpailutuksella valittiin Mennään Bussilla Oy, joka liikennöi neljällä biokaasuautolla linjoilla 5 ja 5K, jotka ovat erityisesti opiskelijoiden käyttämiä.

Vireillä on myös joukkoliikenteen kehitysohjelman laatiminen, joka valmistuu ensi syksynä. Siinä otetaan kantaa joukkoliikenteen linjastoon ja palvelutasoon. Tavoitteeksi on asetettu matkustajamäärän nostaminen 15 miljoonaan matkaan vuodessa vuoteen 2030 mennessä.