Myös 55-vuotias nainen vangittiin Keuruun taposta epäiltynä

Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi torstaina 55-vuotiaan naisen epäiltynä Keuruulla viikonloppuna tehdystä taposta. Nainen vangittiin Jyväskylässä syytä epäillä -perustein.

Keskiviikkona käräjäoikeus vangitsi samassa jutussa 42-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Tämä tarkoittaa, että poliisilla on rikosepäilystä miehen osalta vahvempaa näyttöä kuin naisen.

Keuruun sunnuntaisen epäillyn henkirikoksen uhri oli vuonna 1972 syntynyt multialaismies.

Poliisilla on ollut kiinni otettuna ja pidätettynä neljä ihmistä, joista kaksi on aiemmin vapautettu. Heistä toista epäillään edelleen rikoksesta ja toinen on todistajan asemassa. Torstaina tutkinnanjohtajaa sijaistanut rikoskomisario kertoi, ettei lisää vangitsemisia ole näillä näkymin tulossa.

Rikoksen epäillään tapahtuneen toisen vapautetun asunnossa Keuruun Ketvelniemessä.