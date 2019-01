Myös Keski-Suomessa saalistettu alaikäisiä tyttöjä netissä – yli neljännes seksuaalirikoksista epäillyistä ulkomaalaisia

Keski-Suomessa poliisilla ei ole ollut tutkittavana ulkomaalaisiin liittyneiden seksuaalirikosepäilyjen joukossa Oulun tapauksen kaltaisia isompia rikosvyyhtejä, kertoo rikoskomisario Ari Rutanen Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Keski-Suomessa on kuitenkin tutkittu seksuaalirikosepäilyjä, joissa tekijän ja uhrin tutustuminen on alkanut netissä, kuten Oulussa. Tekojen kohde on tällaisissa tapauksissa Rutasen mukaan useimmiten 14–15-vuotias tyttö.

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi viime vuonna Keski-Suomessa. Poliisin tuoreen tilaston mukaan maakunnassa kirjattiin viime vuonna 237 seksuaalirikosta, kun vuonna 2017 niitä oli 180. Viime vuoden määrien tasolla oltiin edellisen kerran vuosina 2012–2013.

Raiskausrikoksia, joihin sisältyvät myös esimerkiksi niiden yritykset, oli viime vuonna 79. Neljänä edellisenä vuonna näiden rikostapausten määrä vaihteli 55:n ja 68:n välillä.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapaukset lisääntyivät viime vuonna 78:sta 94:ään. Vuonna 2013 näitä rikoksia kirjattiin kuitenkin peräti 150, ja tapaukset vähenivät siitä vuoteen 2017 asti.

Muista seksuaalirikoksista viime vuonna kirjattiin reilusti aiempaa enemmän tapauksia rikosnimikkeillä pakottaminen seksuaaliseen tekoon sekä lapsen houkutteleminen seksuaaliseen tarkoitukseen.

Seksuaalirikosten lisääntyminen on yhdistetty siihen, että Suomeen alkoi syksyllä 2015 tulla paljon turvapaikanhakijoita. Poliisin tilastoista ei ilmene, kuinka moni seksuaalirikoksista epäillyistä on turvapaikanhakija. Epäiltyjen kansalaisuudet ovat kuitenkin tiedossa.

Ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksista epäillyistä on Keski-Suomessa moninkertainen verrattuna heidän osuuteensa maakunnan väestöstä. Sama näkyy koko maan tilastoissa.

Ulkomaalaisia oli Keski-Suomessa kaikista seksuaalirikoksista epäillyistä vuonna 2018 yli neljännes ja edellisenä vuonna vajaa viidennes. Vuonna 2014 eli ennen turvapaikanhakijoiden aaltoa epäillyistä 12 prosenttia oli ulkomaalaisia.

Kun raiskaukset ja törkeät raiskaukset lasketaan yhteen, viime vuonna useampi kuin joka kolmas epäilty oli ulkomaalainen ja edellisvuonna lähes joka viides.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön epäillyistä ulkomaalaisten osuus oli viime vuonna yhteensä noin 13 prosenttia, kuten edellisvuonnakin. Vuonna 2014 luku oli noin 10 prosenttia.

Viime vuonna seksuaalirikoksista oli poliisin tiedossa Keski-Suomessa 41 ulkomaalaista epäiltyä, joista 15 oli Irakista ja 14 Afganistanista. Edellisvuonna ulkomaalaisia epäiltyjä oli 21, joista kolmasosa irakilaisia. Vuonna 2014 ulkomaalaisia epäiltyjä oli 18, joista eniten eli viisi virolaisia.

Viimeisimmät väestötiedot ovat vuodelta 2017, jolloin Keski-Suomen asukkaista noin 6 150 eli 2,2 prosenttia oli ulkomaalaisia. Turvapaikanhakijat eivät ole luvussa mukana, mutta hekään eivät nostaisi ulkomaalaisten osuutta maakunnan väestöstä yli kolmen prosentin.

Turvapaikanhakijoita oli enimmillään Keski-Suomessa vuoden 2016 helmikuussa noin 1 950. Nyt turvapaikanhakijoita on maakunnassa vajaat 440. Sitä ei tiedetä, kuinka moni turvapaikanhakijoista on jäänyt oleskeluluvan saatuaan maakuntaan.

Rikoskomisario Rutanen pitää seksuaalirikosten lisääntymistä huolestuttavana.

– Seksuaalirikokset ovat vielä suuressa määrin piilorikollisuutta, josta ei aina ilmoiteta poliisille. Tilastot eivät siis kerro koko totuutta, Rutanen sanoo.

Se, että ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksista epäiltyjen joukossa on nousussa Keski-Suomessakin, ei Rutasen mukaan ole tullut poliisille yllätyksenä.

– Jo pitemmän aikaa on tiedostettu riskit rikollisuuteen, kun tänne on tullut epävakaista oloista ihmisiä, joilla voi olla taustalla myös traumatisoivia kokemuksia. Seksuaalirikostapauksissa näyttäytyvät myös kulttuurierot esimerkiksi siitä, miten arvostetaan toisen fyysistä ja seksuaalista koskemattomuutta, Rutanen toteaa.

Rutanen korostaa, että laki on Suomessa kaikille sama kansalaisuudesta riippumatta ja vastuu rikoksesta on aina sen tekijällä yksilönä.

– Ei pidä tuomita ihmisryhmiä, Rutanen sanoo.