Myös Touruvuoren hiihtoladut suljetaan turvallisuussyiden vuoksi

Touruvuoren alueen hiihtoladut Jyväskylässä jouduttiin sulkemaan tiistai-iltana 5.2. tykkylumesta johtuvan turvallisuusriskin vuoksi. Reiteillä on paljon kaatumaisillaan olevia puita, jotka aiheuttavat vaaraa hiihtäjille.

Myös Ladun majan alueen ja Laajavuoren reittien sulkeminen jatkuu. Laajavuoressa auki on ainoastaan 1,8 km mittainen lammen lenkki.

Jyväskylän seudulla on satanut runsaasti lunta ja tykkylumi on kaatanut puita ja puiden latvoja runsaasti hiihtolatujen päälle. Tämä aiheuttaa turvallisuusriskin latuja käyttäville kuntalaisille, jonka vuoksi osa kaupungin laduista on suljettu.

Tilannetta seurataan päivä kerrallaan ja asiasta tiedotetaan latuinfossa osoitteessa http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/