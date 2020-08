Mykkänen: Hallitusohjelmalta on pudonnut pohja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii hallitukselta tiedonantoa uudesta hallitusohjelmasta. Mykkäsen mukaan hallitusohjelmalta on pudonnut pohja.

– Muuten meillä on hallitus, jonka tosiasiallinen ohjelma on jotain muuta kuin se ohjelma, jolle eduskunnan enemmistö on antanut hyväksyntänsä. Uuden ohjelman on perustuttava osaamiseen ja työllisyyteen ja sisällettävä hyvien tavoitteiden lisäksi päätöksiä teoista, Mykkänen sanoo tiedotteessa.

Mykkäsen mukaan hallitusohjelman 75 prosentin työllisyystavoite on edelleen oikea, mutta se vaatii nykytilanteessa yli sadantuhannen työsuhteen lisäyksen.

Hän sanoo, että jos työllisyystavoite halutaan saavuttaa, se edellyttää eri mittaluokan keinoja kuin mistä hallitus on sopinut.

Mykkänen puhui tänään kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, joka järjestetään Helsingissä tänään ja huomenna.