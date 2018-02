Mykkänen: Irakissa surmatun turvapaikanhakijan tapaus on surullinen ja traaginen

Sisäministerinä aloittanut Kai Mykkänen (kok.) sanoo pitävänsä Suomesta palautetun ja Irakissa surmatun turvapaikanhakijan kohtaloa surullisena ja traagisena.

Mykkänen ei ota kantaa siihen, onko käännytyspäätöksessä tehty virhe.

– Suomessa ei ole poliittinen mielipidekysymys eikä poliitikon asia lähteä yksittäistapausta arvioimaan, Mykkänen sanoi tiedotustilaisuudessa nimitystilaisuuden jälkeen.

Hän toteaa, että tapaus on käynyt läpi läpi hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden, eikä täytäntöönpanokieltoa käännytyspäätökseen ole tullut.

– Meillähän kansainvälisen suojelun perusteet lähtevät siitä, että on nimenomaan henkilökohtaista syytä olettaa, että henkilöön kohdistuvaa vainoa palautusalueella tapahtuu. Ja tässä tapauksessa on sitten arvioitu, että riittävät perusteet eivät ole täyttyneet. Se, mitä alueella muutoin tapahtuu, on tietysti traaginen asia.

Turvapaikanhakijan tapauksesta uutisoi Yle, jonka mukaan mies tapettiin vain kolme viikkoa sen jälkeen kun hän oli palannut Irakiin.

Mykkäsen mukaan Suomen linja turvallisuusarvioiden ja esimerkiksi Irakin osalta on hyvin samantyyppinen kuin esimerkiksi Ruotsilla.

– Mutta näitä joka tapauksessa arvioidaan määräajoin, ja tietysti on tärkeä asia, että meillä on siihen parhaat mahdolliset tiedot olemassa.