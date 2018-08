Mykkänen KRP:n päällikön syytteestä: Yleisön on voitava luottaa siihen, että poliisi pystyy toimimaan

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo, että nyt aletaan harkita, miten KRP:n päällikön Robin Lardotin

viran hoito järjestetään tämän saatua virkarikossyytteen. Mykkäsen mukaan päätös mahdollisesta hyllyttämisestä tehdään kahden viikon sisällä.

Sisäministerin mukaan oleellista on, ettei poliisin johtaminen vaarannu hetkeksikään. Yleisön on voitava luottaa siihen, että poliisi pystyy toimimaan, ja siihen, ettei virassa oleminen estä oikeuden ja syyttäjän työskentelyä.

– Erityisesti katsomme juuri sitä, miten tämä vaikuttaisi keskusrikospoliisin johtamisessa ilmeneviin asioihin, Mykkänen kommentoi kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Joensuussa.

Lardotin epäillään laiminlyöneen osaltaan Helsingin huumepoliisin valvonnan toimiessaan Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä. Mykkäsen mukaan on hyvä, että asiaa nyt tutkitaan.

Mykkänen sanoo, että luottamus poliisiin on toistaiseksi pysynyt mittausten mukaan hyvällä tasolla. Tämä on hänen mukaansa pystyttävä lunastamaan takaisin poliisissa. Yksi osa on se, että asiat käsitellään oikeuslaitoksessa avoimesti.

Lisäksi on varmistettava, että tämäntyyppiset tapaukset pystytään jatkossa estämään.