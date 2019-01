Mykkänen: Suomi ei lähde mukaan yksittäisten laivojen pyyntöihin ottaa turvapaikanhakijoita

Osa EU-maista on ilmoittanut ottavansa vastaan hiljattain Maltalle Välimereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita, Politicon mukaan muun muassa puheenjohtajamaa Romania. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan Suomi ei ole näiden maiden joukossa.

– Sisäministerinä olen ottanut kannan, että Suomi ei lähde mukaan yksittäisten laivojen pyyntöihin. Tämä ei ole se tapa, jolla EU:n turvapaikkajärjestelmää parannetaan, vaan tämä on tapa, jolla lakaistaan ongelmia maton alle yksitellen, Mykkänen sanoi STT:lle tiistaina eduskunnassa.

Mykkänen sanoo olevansa erittäin pettynyt viimeisen vuoden aikana siihen, että EU:ssa ei ole pystytty näkemään kaikkien yhteistä etua, vaan kukin maa on pysynyt poteroissaan.

EU-maat sopivat kesällä esimerkiksi, että ne ryhtyvät selvittämään ulkorajakeskusten perustamista turvapaikanhakijoiden maihinnousua varten. Mikään maa ei ole kuitenkaan suostunut keskusten isäntämaaksi.

– Valitettavasti tämä komissio on epäonnistunut tekemään riittävän uskottavia esityksiä, ja siitä mielestäni viime kädessä on katsominen komission puheenjohtajaa (Jean-Claude Juncker). Tämä on niin strateginen kysymys Euroopan koko kentässä, suomii Mykkänen.

Hänen mukaansa EU ei ole pystynyt näkemään metsää puilta ja tekemään riittävän radikaaleja ehdotuksia, kuinka nykyjärjestelmä muutetaan.

– Toivon kovasti, että meillä rakentavat demokraattiset voimat pystyvät tarjoamaan oikeasti toimivan kuvion, eikä yritetä leikkiä, että nykyjärjestelmä toimii. Muutoin pahoin pelkään, että tulee kohtuuttomia ratkaisuja vaativia populistisia liikkeitä, joka voi johtaa ääritilanteisiin. Näemme nyt ehkä Yhdysvalloissa vähän sellaista käytöstä.

Yhteinen rajajoukko yksi ratkaisu

Itävallan puheenjohtajakaudella turvapaikkajärjestelmän uudistaminen jäi rajavalvonnan jalkoihin. EU:lle on esitetty 10 000 henkilön suuruista rajajoukkoa, mutta tavoitetta on pidetty liian suurena muun muassa Suomessa.

Mykkäsen mielestä ajatus yhteisestä rajajoukosta on kannatettava, jos sillä olisi valtuudet myös valmistella turvapaikkapäätöksiä, osallistua palautuksiin ja perustaa fasiliteetteja. Silloin kriisialueelle voisi lähettää tuhansia EU-rajahenkilöitä, jotka perustaisivat sinne ulkorajakeskuksen.

– Helmikuun alussa ratkaisua taas yritetään löytää Romania puheenjohtajana. Toivon, että esimerkiksi Euroopan yhteistä rajavartiostoa Frontexia koskeva aloite saataisiin EU-parlamentissa pitkälle tällä kaudella. Se on nyt neuvostossa.

Politicon mukaan nykyinen kiista koskee noin 50:tä tuoretta tulijaa ja noin 250:tä aiemmin pelastettua ihmistä, jotka Malta haluaa jakaa muiden EU-maiden kanssa. Politicon mukaan myös Italia olisi nyt lupautunut ottamaan muutamia hakijoita, mutta vain jos heidät on jo pelastettu Maltan maaperälle laivoista.

EU-mailla on kova paine löytää ratkaisuja turvapaikkaongelmaan, sillä toukokuussa käydään eurovaalit.