"Myrkkyalainen" on työelämän vaiettu salaisuus – kokee voivansa tehdä mitä haluaa ja imee firmasta rahat sekä voimat

Niskurointia, ärtyisyyttä, riidankylvämistä, epäkunnioittavaa käytöstä.

Työyhteisössä huseeraava myrkyllinen työntekijä voi aiheuttaa ympärillään paljon vahinkoa ja vaikuttaa myös yrityksen taloudelliseen tulokseen.

Työnantajat säästyisivätkin monelta murheelta, jos jo rekrytointivaiheessa osattaisiin pelkkien tähtityöntekijöiden etsimisen lisäksi tunnistaa ja välttää myös organisaatiota vahingoittavia yksilöitä.

Työpaikan kiusaamissuhteista Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaansa valmisteleva Sini Tuikka uskoo, että epäedullisia piirteitä voisi tulla esiin esimerkiksi järjestetyissä vuorovaikutustilanteissa.

Hänen mukaansa yhden ihmisen huono käytös voi vaikuttaa kollegojensa työhyvinvointiin niin paljon, että sairauspoissaolot lisääntyvät ja yrityksen rahaa ja energiaa kuluu sijaisjärjestelyihin.

– Myrkyllinen työntekijä voi myös hidastaa kehitystä työpaikalla ja estää uusia, rohkeita ideoita tulemasta esiin. Sekin sitten näkyy viivan alla, Tuikka sanoo.

Usein käy niinkin, että yritys menettää hötäkässä tähtityöntekijänsäkin myrkkytyöntekijän takia, kun he eivät enää jaksa moista menoa, ja vaihtavat muualle.

"Kukaan ei jaksa sellaista loputtomiin"

Työpaikka, jossa myrkkyalainen kylvää pahaa, muuttuu yleensä asiakeskeiseksi. Tuottavuus voi Tuikan mukaan yllättäen jopa hetkellisesti parantua, kun ihmiset keskittyvät sosiaalisuuden sijaan ydintyöhönsä. Samoin pelko huutamisesta tai muusta huonosta kohtelusta voi piiskata yhä parempiin työsuorituksiin. Se on kuitenkin lyhytaikaista.

– Kukaan ei jaksa sellaista suorittamista loputtomiin, Tuikka sanoo.

Harvard Business Schoolin tutkimuksen mukaan yhden myrkkyalaisen tekemä haitta voikin olla reilusti suurempi kuin tähtityöntekijän tuoma taloudellinen hyöty. Dylan Minorin ja Michael Housmanin tulokset kertovat, että myrkyllinen työntekijä maksoi yritykselle vuodessa noin 12 000 dollaria, kun tähtityöntekijä lisäsi tuottavuutta keskimäärin 5 000 dollarilla vuodessa. Tutkimuksessa oli mukana 60 000 työntekijää 11 kansainvälisestä yrityksestä. Tutkijoiden mukaan olisi järkevää, että tällainen ihminen olisi kontaktissa muihin työntekijöihin mahdollisimman vähän. Näin vahingot saadaan minimoitua.

Myrkyllisiä ihmisiä yhdistää Tuikan mukaan se, että he kokevat voivansa tehdä mitä haluavat ja milloin haluavat.

– Tällaiselle ihmiselle käy niin kuin muillekin myrkyllisille asioille: ihmiset välttelevät häntä kaikin tavoin.

Myrkkyalainen huutaa tai puhuu pahaa selän takana

Terveystalon alueellinen johtava työterveyspsykologi Anne Rantala kertoo törmänneensä työssään useimmiten kahdentyyppisiin myrkkyalaisiin. Eniten on tullut vastaan sellaisia, joiden reaktiota pelätään. Heitä kierretään kaukaa ja mietitään, milloin heille uskaltaisi puhua. He ovat äkkivääriä, ärtyisiä ja huutavat ja kiroilevat. Toinen ryhmä on selän takana puhujat, jotka osaavat olla kasvokkain hyvinkin miellyttäviä. Rantala uskoo, että myrkyttäjistä on rekrytoinnissa vaikea saada tietoa vain käytöstä tarkkailemalla.

– Rajatussa vuorovaikutustilanteessa myrkkyhenkilökin yleensä pystyy toimimaan hienosti. Kuten usein tämän tyyppisillä ihmisillä, alku voi olla auvoinen ja piirteet tulevat esiin pikkuhiljaa.

Myrkylliset alaiset ottavat erivapauksia.

Edellisen työpaikan suositukset ovat Rantalan mielestä yhtä tyhjän kanssa.

– Kuka sinne laittaa sellaista suosittelijaa, joka ei suosittele? Ja jos siellä halutaan eroon ihmisestä, eihän totuus tule silloinkaan ilmi.

– Haastatteluja kannattaisi ainakin järjestää useampia ja käyttää eri haastattelijoita.

Pomo parka puun ja kuoren välissä

Myrkyllinen työntekijä terrorisoi usein myös esimiestään siinä missä muita kollegoitaan. Työterveyspsykologi Rantala kertookin tavanneensa pomoja, joiden elämästä alainen on tehnyt vaikeaa.

– Tyypillistä on, että myrkylliset alaiset ottavat erivapauksia, eivätkä suostu tehtävänkuvan tai toimintatapojen muutoksiin, hän sanoo ja jatkaa, että he eivät usein tiedosta omaa huonoa käytöstään tai katsovat, että heillä on oikeus toimia niin.

Tuikka näkee pomon usein joutuvan kuin puun ja kuoren väliin, kun hän ei voi puhua alaisen käytöksestä samaan tapaan kuin rivityöntekijät toisilleen.

– Usein esimies saattaa hävetä sitä, että ei saa työntekijäänsä kuriin. Hän voi ehkä kokea itsensä huonoksi esimieheksi pyytäessään apua ja arastelee sitä, että hänenkin työnsä joutuu suurennuslasin alle.

Myrkkyalaisiin ei myöskään työyhteisövalmennus pure.

– En ole koskaan tavannut myrkyllistä työntekijää, joka varoituksen saatuaan sanoo, että no niin, minä sössin ja aiheesta minä sen sain. Yleensä hän kapinoi, että on joutunut silmätikuksi tai esimies ylireagoi.

Sen sijaan työyhteisövalmennuksessa käyttäytymistään parantavat Rantalan mukaan ne, jotka jo lähtökohtaisesti käyttäytyvät hyvin.

Lain mukaan esimiehen pitää puuttua epäasiallisen käytökseen siitä tiedon saatuaan. Rantalan mukaan esimiestyö onkin Suomessa koko ajan parantunut.

Kysely: Mitä työntekijä voi tehdä työpaikkansa ilmapiirin eteen?