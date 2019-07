Myrkytön käärmeenpoikanen kateissa Särkänniemen akvaariossa

Tampereella Särkänniemen akvaariossa etsitään kadonnutta käärmeenpoikasta. Käärme on keltainen anakonda, joka on eteläamerikkalainen laji. Poikanen on väriltään keltamusta ja kooltaan pieni.

Akvaario on tapauksesta huolimatta auki. Jos kävijä näkee käärmeen akvaariossa, tulee siitä ilmoittaa henkilökunnalle. Käärmettä ei pidä lähestyä, Särkänniemen tiedotteessa ohjeistetaan. Käärme ei ole myrkyllinen, mutta voi pelästyneenä purra.

Kaksi keltaista anakondaa muutti uuteen terraarioon maanantaina, mutta toista käärmettä ei nähty enää keskiviikkona.

– Todennäköisesti käärme on piiloutunut terraarion rakenteisiin, joita on nyt alettu purkaa. On kuitenkin teoriassa mahdollista, että käärme on päässyt karkuun terraariosta, kertoi operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu torstaisessa tiedotteessa.