Myrkytystietokeskukseen voi nyt soittaa myös maksutta

Myrkytystietokeskus on ottanut lokakuussa käyttöön perinteisen puhelinnumeronsa rinnalle uuden, ilmaisen, puhelinnumeron. Asiakkaita palvellaan nyt myös numerossa 0800 147 111. Palvelunumero on käytössä vuorokauden ympäri. Myös maksullinen numero 09 471 977 on edelleen käytössä.

Myrkytystietokeskuksen numeroon vastaavat toksikologiaan perehtyneet erityiskoulutetut farmaseutit

Myrkytystietokeskuksessa ei anneta yleistä lääke- tai elintarvikeneuvontaa eikä sairauksien hoitoa, allergia-asioita tai eläinten myrkytyksiä koskevaa neuvontaa.​​​​​​​​ Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymäärityksiä.​​​​​​