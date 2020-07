Myrsky katkaisi sähköt jopa sadaltatuhannelta – sähköverkot paikoin täysin tuhoutuneet

Päivö-myrsky on katkaissut sähköt jopa sadaltatuhannelta asiakkaalta, ilmoittaa Energiateollisuus . Sähköttä on vielä noin 40 000 taloutta. Paikoin sähköverkot ovat Energiateollisuuden mukaan täysin tuhoutuneet, mikä hidastaa verkon korjaamista ja sähköjen palauttamista.

Edellisen kerran sadantuhannen sähkökatkon raja ylittyi viime vuoden alkaessa Aapeli-myrskyssä.

Sähkökatkoksia oli ennen puoltapäivää kaikkiaan 75 kunnassa ja 12 sähköyhtiön alueella.

Tällä hetkellä sähkökatkot painottuvat Itä-Suomeen Savon maakuntiin, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Sähkökatkoja on kuitenkin myös esimerkiksi Eurassa, Espoossa, Oulussa sekä Tampereen seudulla Ylöjärvellä ja Kangasalla.

Eniten sähköttä on koteja Pohjois-Savossa Kuopiossa, missä katkoksia oli noin 7 300. Satakunnan Eurassa katkoksia oli korjaamatta liki 3 300.

Sähköyhtiöistä eniten kiirettä on korjauksissa Savon Voimalla ja Pohjois-Karjalassa PKS:llä . Edellisen asiakkaista on sähköttä noin 21 000, jälkimmäisellä vikoja on korjaamatta lähes 15 000.

Tuulet jo heikentyneet aamulla

Ilmatieteen laitoksen mukaan Päivö-myrskyn tuulet olivat aamulla jo heikentyneet, mutta maan pohjoisosassa on saatu vielä yleisesti vesisadetta.

Myrskyn aikana suurimmat sademäärät tulivat itäiseltä Uudeltamaalta Keski-Suomeen ja Kainuuseen. Monin paikoin vettä tuli peräti 50 millimetriä, mikä vastaa koko kesäkuun keskimääräisiä sademääriä.

Etelästä saapunut myrskykeskus rantautui eilen Kymenlaakson tienoille ja alkoi kulkea kohti Kainuuta.