Myrskyn jälkeen Jyväskylässä pääsee hiihtämään, mutta järvelle ei saa mennä, sillä siellä ei kaikki ole miltä näyttää

Taivaalta tupruttanut lumi oli merkki siitä, että on aika panna latukoneet laulamaan. Kahdessa päivässä Jyväskylän valaistut ladut onkin jo lähes saatu hiihtokuntoon.

– Aloitimme työt keskiviikkona myrskyn loputtua ja ladut saadaan hyvään kuntoon perjantaihin mennessä, Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkavastaava Kari Häkkinen kertoi torstaina.

Kauniissa pakkassäässä latuja on saatu tehtyä hyvälle ja kestävälle pohjalle. Tamppausta häiritsivät vain latu-urille kaatuneet puut, joita Jyväskylässä raivattiin hiihtäjien tieltä kymmenkunta.

– Kaikkia puita ei saada poistettua ilman koneapua. Toivommekin, että hiihtäjät ilmoittavat puista valaistujen reittien sähkölinjoilla. Ne ovat vaarallisia, joten niitä ei saa mennä itse raivaamaan.

Vaikka pakkanen paukkuu ja maisema näyttää lupaavan talviselta, järvien jäälle ei ole Jyväskylässä vielä mitään asiaa. Jäälatujen tekoa ei vielä aloiteta, eikä jäälle pidä mennä myöskään omin päin.

– Jäälle on noussut vettä hangen alle. Esimerkiksi Jyväsjärvellä on tosi huono tilanne, ja Lutakon satamassa ainakin laitureiden laidalla on ihan sulia kohtia, ja mahdollisesti muuallakin, Häkkinen sanoi.

Valaistujen latujen lisäksi hiihtäjät kuitenkin pääsevät myös valaisemattomille laduille, joita on Häkkisen mukaan jo osittain saatu hiihtokuntoon. Niitä tehdään pikkuhiljaa, ehtimisen mukaan.

– Esimerkiksi Kangaslammen ja Ampujien Majan väliä emme vielä ala tehdä, emme ainakaan voi luvata sitä vielä kuntoon.

Ajantasainen tieto kaikenlaisten latujen tilanteesta selviää netistä, Jyväskylän seudun latuinfo -palvelusta osoitteesta http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/. Palvelu kertoo tilanteen myös Hankasalmella, Korpilahdella, Laukaassa, Muuramessa, Petäjävedellä, Toivakassa ja Uuraisilla.

Myös muualla maakunnassa latuja kunnostetaan kovaa vauhtia. Esimerkiksi Saarijärven Kusiaismäen hiihtokeskuksessa on käytössä kolmen kilometrin vapaan latu.

– Perinteisen ladun saaminen kuntoon odottaa vielä paria senttiä lunta, ulkoilualueiden työntekijä Erkki Kuorelahti kertoi keskiviikkona.

Pajulammen 1,7, kilometrin ladulle pääsee jo molemmilla tyyleillä, samoin ensilumen ladulle, joka on nyt maksutta kaikkien käytössä. Mannila–Heramäki-kuntoradalle päästäneen todennäköisesti viikonloppuna.

Tänä vuonna hiihtäjät pääsivät aloittamaan harrastuksensa melko hyvissä ajoin.

Häkkinen kertoo, että keskimäärin ladut on saatu kuntoon joulukuun puolivälissä, mutta useina viime vuosina on päästy hiihtämään vasta tammikuun puolivälissä tai lopulla.

– Vielä 1980-luvulla hiihtokausi alkoi usein jo joulukuun alussa.

Tänäkin talvena luonnonlumia odottelevia hiihtäjiä auttoi Jyväskylässä Laajavuoren ensilumilatu. Nyt myös sen maksullisuus on päättynyt tältä kaudelta.